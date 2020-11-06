В Латвии вводится чрезвычайное положение

Такое решение в пятницу было принято на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

Согласно закону, Кабинет Министров объявляет чрезвычайное положение на определенный срок, но не более чем на три месяца. Чрезвычайное положение может быть отменено досрочно, если угроза предотвращена или устранена.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайного положения, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.