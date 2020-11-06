В Латвии вводится чрезвычайное положение

С понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на три недели, до 29 ноября, будет введено чрезвычайное положение, свидетельствует находящаяся в распоряжении агентства BNS информация.
Такое решение в пятницу было принято на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.
Согласно закону, Кабинет Министров объявляет чрезвычайное положение на определенный срок, но не более чем на три месяца. Чрезвычайное положение может быть отменено досрочно, если угроза предотвращена или устранена.
За нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайного положения, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.
В соответствии с законом решение о введении чрезвычайного положения принимает Кабинет Министров, а президиум Сейма должен незамедлительно включить это решение в повестку заседания Сейма и парламентарии должны провести по нему голосование.