Галерея ⟩ Эстонский футболист получил в ходе матча серьезную травму: его увезли в больницу на скорой

Состояние Каубера, на 20-й минуте забившего второй гол хозяев, было настолько плохим из-за травмы, полученной в начале второго тайма, что ему была вызвана скорая помощь, которая отвезла спортсмена в больницу для проверки здоровья.

Второй участник столкновения, игрок "Транса" Александр Закарлюка также получил травму, но продолжил игру.

Каубер после столкновения не смог встать на ноги и его товарищи по команде накрыли его куртками и одеялами, чтобы мужчина не замерз в ожидании скорой помощи. Хенри Аниер вышел на поле вместо Каубера на 59-й минуте.

Cпортивный директор Пайдеской городской команды Герт Камс сказал, что Кевин Каубер не терял сознание. «Он очень хорошо понимал, кто он, где находится и что произошло», - сказал он.

Скорая все же доставила игрока в больницу Ярваского уезда, потому что в футболе к травмам головы нужно относиться очень серьезно, и в случае травмы необходимо принимать немедленные меры.