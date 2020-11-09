Вт, 10.11.2020
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Пропавшая в Пярну 14-летняя девочка нашлась

Полиция.

ФОТО: Arved Breidaks

В понедельник полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 14-летней Кристин, которая в последний раз выходила на связь две недели назад. 

Девочка должна была из Пярну приехать на учебу в школу в Тартумаа. Но в школе она так и не появилась.

Ранее уже случались инциденты, когда Кристин не возвращалась домой и не появлялась в школе, поэтому ее искали днями и даже неделями.

Во вторник утром пресс-служба полиции сообщила, что благодаря поступившим от бдительных граждан сообщениям девочку удалось найти в Пярну. С ней все в порядке.

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