Пропавшая в Пярну 14-летняя девочка нашлась

В понедельник полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 14-летней Кристин, которая в последний раз выходила на связь две недели назад.
Девочка должна была из Пярну приехать на учебу в школу в Тартумаа. Но в школе она так и не появилась.
Ранее уже случались инциденты, когда Кристин не возвращалась домой и не появлялась в школе, поэтому ее искали днями и даже неделями.
Во вторник утром пресс-служба полиции сообщила, что благодаря поступившим от бдительных граждан сообщениям девочку удалось найти в Пярну. С ней все в порядке.