Путин уволил пятерых министров

Путин подписал указы об освобождении от должностей министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, министра энергетики Александра Новака и министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

Сразу же после этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Козлова на пост нового главы Минприроды. Он также предложил Госдуме назначить на пост главы Минэнерго руководителя "Русгидро" Николая Шульгинова, на пост главы Минтранса - руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева, на пост главы Минстроя - первого замминистра ведомства Ирека Файзуллина и на пост главы Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.