Трамп отправил в отставку главу Пентагона Эспера

"Я рад объявить, что Кристофер Миллер, глубокоуважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный Сенатом) будет временно исполняющим обязанности министра обороны, и решение вступает в силу немедленно", - написал Трамп в твиттере.

"Крис будет делать великолепную работу! Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу", - уточнил президент.

О планах Трампа уволить Эспера 6 ноября сообщил, ссылаясь на источники, аналитик телеканала CNN и автор в The Washington Post Джош Роджин.

"Узнал от многочисленных источников в администрации, что Трамп может уволить министра обороны Марка Эспера сегодня. Возможно, и директора ЦРУ Джину Хаспел тоже", - написал Роджин тогда в твиттере.

"Некоторые источники также утверждают, что директор ФБР Кристофер Рэй тоже в этом списке, но другие утверждают, что его из него исключили, и что он останется (на посту - ИФ)", - добавил он.

На прошлой неделе телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников военного ведомства сообщал, что Эспер подготовил заявление об отставке. По данным телеканала, он и президент Дональд Трамп давно не ладят, так как разошлись во мнениях относительно использования военных для подавления протестов, прокатившихся по США этим летом.

Эспер занимал должность главы Минобороны США с 23 июля 2019 года. До этого он был министром армии США (2017-2019 годы). С 1996 по 1998 год Эспер возглавлял аппарат консервативного аналитического центра Heritage Foundation.