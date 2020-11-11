Ср, 11.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • На этой неделе у клиентов Swedbank могут возникнуть проблемы при использовании электронных каналов

На этой неделе у клиентов Swedbank могут возникнуть проблемы при использовании электронных каналов

Банкомат Swedbank.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/

В ночь со среды на четверг возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает банк на своем сайте.

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем, 12 ноября  c 00.00 до 04.30, то есть в ночь со среды на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.

"Приносим извинения в связи с возможными неудобствами и просим запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали Вашим банковским операциям",- говорится в сообщении банка.

При возникновении вопросов можно обращаться к консультантам банка по круглосуточному телефону 6 310 310.

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