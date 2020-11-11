Отопительный сезон в Кохтла-Ярве начался почти во всех домах

Каждую осень на протяжении многих лет из Кохтла-Ярве приходили новости о том, что из-за долгов за отопление в некоторых домах батареи оставались холодными и с наступлением морозов. В отличие от прошлых лет, новый отопительный сезон в городе начался благополучно. Центральное отопление до сих пор не включено в двух небольших домах, где большая часть квартир отапливается альтернативными источниками тепла.
Тепло пришло
Большую часть Кохтла-Ярве отапливает компания VKG Soojus, отдельные районы - муниципальное коммунальное предприятие OSK Grupp.
Член правления Ассоциации руководителей КТ Кохтла-Ярве Елена Мутонен рассказала, что не знает домов, в которых по-прежнему холодно. Но, добавила она, возможно, проблемы просто не афишируются.
Около 90 домов в Кохтла-Ярве находятся под управлением фирмы Ahtme Maja. Ее руководитель Вера Леонова рассказала, что сейчас отопление есть во всех.
“Долгов в домах, которые обслуживает Ahtme Maja, практически нет, - сказала Вера Леонова. - Есть пара домов, которые составили соглашение о рассрочке выплаты долга с VKG Soojus, а остальные справились - оплатили долги”.
“В этом году очень удачно запустились, лучше, чем в прошлом, - добавила руководитель Ahtme Maja. - Хотя в прошлом году кого-то не включали, но перед зимним периодом тоже включили всех”.
Руководитель по связям с общественностью концерна VKG Ирина Боенко также назвала начавшийся отопительный сезон очень хорошим. Но в двух домах в городе системы отопления остаются отключены и опломбированы работниками компании VKG Soojus.
“На данный момент всего два дома - маленьких квартирных товарищества, которые опломбированы. Все остальные наши клиенты получают отопление, потребляют услугу”.
По словам Ирины Боенко, два неподключенных к теплу КТ сейчас выплачивают свои долги. Им платить за тепло сложнее, поскольку многие владельцы квартир в прошлые годы отрезали центральное отопление и перешли на другие источники тепла - электричество или газ.
“Если мы смотрим на пять лет назад и сравниваем, то в этом году - самая лучшая ситуация, - сказала Ирина Боенко. - Мы благодарим наших клиентов за очень хорошую платежную дисциплину. В этом году никаких проблем с отключением домов у нас не было”.
Почти весь долг в Ору накопили 19 человек из России
Многоквартирные дома в трех отдельно расположенных частях Кохтла-Ярве - Ору, Сомпа и Кукрузе - обслуживает и отапливает муниципальное предприятие OSK Grupp. Руководитель предприятия Леонид Хокконен рассказал, что на его территории обслуживания тепло подано во все дома. К началу отопительного сезона почти все долги за тепло владельцы квартир выплатили.
“Довольно хорошо поработали и мы, и инкассо-фирмы - постарались максимально востребовать все долги, которые были. И домов, где отопление не запущено из-за долгов, не было”, - сказал он.
По словам Леонида Хокконена, часть должников оплатили долги после общения с инкассо или после решения суда, часть договорились с поставщиком тепла о рассрочке долга.
“На начало отопительного сезона в 2019 году, допустим, в Ору, у нас было оплачено 95%, в этом году - 93,6%. То есть, в принципе, показатели примерно одинаковые. В Сомпа в прошлом году у нас было 100% оплачено, в этом году - тоже 100% и еще цифры после запятой - с учетом процентов за просрочку. В Кукрузе также на начало отопительного сезона на 100% погашена задолженность”.
Практически весь долг перед OSK Grupp в поселке Ору накопили россияне, которые купили здесь дешевые квартиры и - пропали. Причем, дело не в коронакризисе и закрытых границах. По словам Леонида Хокконена, россиянам принадлежат 19 квартир в поселке.
“Они уже несколько лет поступают безответственно. Наверное, они получили вид на жительство и на этом - всё”, - предполагает Хокконен.
Их суммарный долг - 29 106 евро. Причем, коммунальщики отдельно посчитали долг, который накопился за время пандемии, и это - только 2,5 тысячи евро.
Решить эту проблему предприятию не удается, поскольку владельцы квартир находятся за границей. По словам Леонида Хокконена, занимающаяся востребованием долгов перед OSK Grupp фирма Julianus Inkasso пыталась работать через своих партнеров в России, но добраться до отсутствующих в Эстонии должников пока не удалось.