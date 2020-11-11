Отопительный сезон в Кохтла-Ярве начался почти во всех домах

Тепло пришло

Большую часть Кохтла-Ярве отапливает компания VKG Soojus, отдельные районы - муниципальное коммунальное предприятие OSK Grupp.

Член правления Ассоциации руководителей КТ Кохтла-Ярве Елена Мутонен рассказала, что не знает домов, в которых по-прежнему холодно. Но, добавила она, возможно, проблемы просто не афишируются.

Около 90 домов в Кохтла-Ярве находятся под управлением фирмы Ahtme Maja. Ее руководитель Вера Леонова рассказала, что сейчас отопление есть во всех.

“Долгов в домах, которые обслуживает Ahtme Maja, практически нет, - сказала Вера Леонова. - Есть пара домов, которые составили соглашение о рассрочке выплаты долга с VKG Soojus, а остальные справились - оплатили долги”.

“В этом году очень удачно запустились, лучше, чем в прошлом, - добавила руководитель Ahtme Maja. - Хотя в прошлом году кого-то не включали, но перед зимним периодом тоже включили всех”.

Руководитель по связям с общественностью концерна VKG Ирина Боенко также назвала начавшийся отопительный сезон очень хорошим. Но в двух домах в городе системы отопления остаются отключены и опломбированы работниками компании VKG Soojus.

“На данный момент всего два дома - маленьких квартирных товарищества, которые опломбированы. Все остальные наши клиенты получают отопление, потребляют услугу”.

По словам Ирины Боенко, два неподключенных к теплу КТ сейчас выплачивают свои долги. Им платить за тепло сложнее, поскольку многие владельцы квартир в прошлые годы отрезали центральное отопление и перешли на другие источники тепла - электричество или газ.

“Если мы смотрим на пять лет назад и сравниваем, то в этом году - самая лучшая ситуация, - сказала Ирина Боенко. - Мы благодарим наших клиентов за очень хорошую платежную дисциплину. В этом году никаких проблем с отключением домов у нас не было”.

Почти весь долг в Ору накопили 19 человек из России

Многоквартирные дома в трех отдельно расположенных частях Кохтла-Ярве - Ору, Сомпа и Кукрузе - обслуживает и отапливает муниципальное предприятие OSK Grupp. Руководитель предприятия Леонид Хокконен рассказал, что на его территории обслуживания тепло подано во все дома. К началу отопительного сезона почти все долги за тепло владельцы квартир выплатили.

“Довольно хорошо поработали и мы, и инкассо-фирмы - постарались максимально востребовать все долги, которые были. И домов, где отопление не запущено из-за долгов, не было”, - сказал он.

По словам Леонида Хокконена, часть должников оплатили долги после общения с инкассо или после решения суда, часть договорились с поставщиком тепла о рассрочке долга.

“На начало отопительного сезона в 2019 году, допустим, в Ору, у нас было оплачено 95%, в этом году - 93,6%. То есть, в принципе, показатели примерно одинаковые. В Сомпа в прошлом году у нас было 100% оплачено, в этом году - тоже 100% и еще цифры после запятой - с учетом процентов за просрочку. В Кукрузе также на начало отопительного сезона на 100% погашена задолженность”.

Практически весь долг перед OSK Grupp в поселке Ору накопили россияне, которые купили здесь дешевые квартиры и - пропали. Причем, дело не в коронакризисе и закрытых границах. По словам Леонида Хокконена, россиянам принадлежат 19 квартир в поселке.

“Они уже несколько лет поступают безответственно. Наверное, они получили вид на жительство и на этом - всё”, - предполагает Хокконен.

Их суммарный долг - 29 106 евро. Причем, коммунальщики отдельно посчитали долг, который накопился за время пандемии, и это - только 2,5 тысячи евро.