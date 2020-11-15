Более пятисот человек задержаны в Беларуси во время несанкционированных акций оппозиции в память о погибших во время уличных протестов. В Минске силовики в этот раз активно применяли светошумовые гранаты.
Участники минской акции намеревались восстановить мемориал погибшего на митинге 12 августа Александра Тарайковского, а затем планируют пойти маршем до одного из дворов Минска, известном как "Площадь перемен", чтобы почтить память умершего после избиения 12 ноября Романа Бондаренко.
Жесткие задержания с использованием спецсредств начались прямо у метро "Пушкинская" в центре Минска, откуда начиналась акция.
На видеозаписях, публикуемых оппозиционными СМИ, видно несколько взрывов, после которых участники акции разбегаются.
Когда несколько тысяч демонстрантов собрались "Площади перемен", силовики окружили их и снова применили светошумовые гранаты. В результате, по данным СМИ, пострадали несколько человек. На место также приехал водомет.
После жестких задержаний площадь практически опустела. Сотрудники правоохранительных структур забрали флаги и сорвали плакаты возле стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко.
Во скоре во двор на автобусе привезли рабочих в оранжевых спецовках. Они начали разбирать мемориал, а цветы уносить в грузовик, сообщает Интерфакс.
По информации очевидцев, сотрудники правоохранительных органов ходили по расположенным рядом домам, проверяя документы у жильцов.
Среди задержанных в воскресенье также был известный издатель Борис Пастернак.
74-летний Пастернак, уроженец Минска и руководитель издательства "Время", был отпущен из Фрунзенского РУВД и вернулся домой спустя несколько часов.
Он был задержан рядом со своей квартирой на площади Притыцкого в 14 часов. "Мурыжили до 17.30 только за то, что вышел на улицу", - сообщила Би-би-си директор издательства "Время" Алла Гладкова.
Она также сообщила Би-би-си, что минские правоохранители завели на известного издателя "уголовное" дело - по ее словам, именно это слово стоит напротив его фамилии в официальном списке задержанных и пребывавших в ЦИП на Окрестина и в ИВС в Жондино.
Акции прошли также в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах.
Баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись, на которой виден взрыв, призвав международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.
В пятницу Тихановская объявила о создании народного трибунала, чтобы в будущем судить Александра Лукашенко и сторонников его режима.
Гибель протестующих
12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".
По данным Tut.by, из Центрального РУВД Минска Бондаренко попал в больницу, где скончался от полученных травм.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству ТАСС, что милиция и Следственный комитет проводят проверку инцидента.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование родителям погибшего, добавив со ссылкой на СК, что Бондаренко в день смерти был якобы пьян.
Александр Тайраковский погиб во время протестов 10 августа.
МВД Беларуси утверждает, что он погиб из-за взрывного устройства, которое сдетонировало в его руке.
Телеграм-канал Euroradio и агентство Ассошиэйтед пресс опубликовали видеозаписи момента смерти Тарайковского. Судя по этим кадрам, активист шел к сотрудникам спецназа с поднятыми руками, никакого предмета у него в руках не видно.
Когда он подходит достаточно близко, видна вспышка со стороны ОМОНа, после которой активист падает.
По данным исследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.