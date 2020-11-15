Более пятисот человек задержаны в Беларуси во время несанкционированных акций оппозиции в память о погибших во время уличных протестов. В Минске силовики в этот раз активно применяли светошумовые гранаты.

Участники минской акции намеревались восстановить мемориал погибшего на митинге 12 августа Александра Тарайковского, а затем планируют пойти маршем до одного из дворов Минска, известном как "Площадь перемен", чтобы почтить память умершего после избиения 12 ноября Романа Бондаренко.

Жесткие задержания с использованием спецсредств начались прямо у метро "Пушкинская" в центре Минска, откуда начиналась акция.

На видеозаписях, публикуемых оппозиционными СМИ, видно несколько взрывов, после которых участники акции разбегаются.

Когда несколько тысяч демонстрантов собрались "Площади перемен", силовики окружили их и снова применили светошумовые гранаты. В результате, по данным СМИ, пострадали несколько человек. На место также приехал водомет.

После жестких задержаний площадь практически опустела. Сотрудники правоохранительных структур забрали флаги и сорвали плакаты возле стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко.

Во скоре во двор на автобусе привезли рабочих в оранжевых спецовках. Они начали разбирать мемориал, а цветы уносить в грузовик, сообщает Интерфакс.

По информации очевидцев, сотрудники правоохранительных органов ходили по расположенным рядом домам, проверяя документы у жильцов.

Среди задержанных в воскресенье также был известный издатель Борис Пастернак.

74-летний Пастернак, уроженец Минска и руководитель издательства "Время", был отпущен из Фрунзенского РУВД и вернулся домой спустя несколько часов.

Он был задержан рядом со своей квартирой на площади Притыцкого в 14 часов. "Мурыжили до 17.30 только за то, что вышел на улицу", - сообщила Би-би-си директор издательства "Время" Алла Гладкова.

Она также сообщила Би-би-си, что минские правоохранители завели на известного издателя "уголовное" дело - по ее словам, именно это слово стоит напротив его фамилии в официальном списке задержанных и пребывавших в ЦИП на Окрестина и в ИВС в Жондино.

Акции прошли также в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах.

Баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись, на которой виден взрыв, призвав международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.

В пятницу Тихановская объявила о создании народного трибунала, чтобы в будущем судить Александра Лукашенко и сторонников его режима.

Гибель протестующих

12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".

По данным Tut.by, из Центрального РУВД Минска Бондаренко попал в больницу, где скончался от полученных травм.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству ТАСС, что милиция и Следственный комитет проводят проверку инцидента.