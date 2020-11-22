Гимназисты Харьюмаа и Ида-Вирумаа переходят на дистанционное обучение

«В последнее время появилось много инфицированных именно среди молодежи, поэтому мы решили перевести гимназические классы школ двух уездов на дистанционное обучение, чтобы ограничить распространение вируса», - сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Таави Аас. «Начало недели будет переходным периодом подготовки для школ. Однако мы рекомендуем всем, кто может, приступить к дистанционному обучению уже во вторник, 24 ноября», - добавил он.

Переход на дистанционное обучение должен пройти в период с 24 по 27 ноября. С 30 ноября во всех школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа на гимназической ступени учебная работа должна проходить дистанционно. Приказ будет официально оформлен Департаментом здоровья и Министерством образования и науки 23 ноября, а первоначально датой окончания дистанционного обучения будет 10 января.

В начале недели Департамент здоровья и Министерство образования и науки разошлют более подробную информацию всем школам и школьным администраторам в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Ответы на часто встречающиеся вопросы в сфере образования можно найти на сайте министерства образования и науки. В случае возникновения вопросов можно позвонить по телефонам 5690 0353 и 5690 0340 (по рабочим дням с 9 до 17 часов) или написать на адрес электронной почты - info@hm.ee.

С вопросами о распространении коронавируса и мерах по его предотвращению можно позвонить по телефону 1247.

Консультации по вопросам поддержки детей в учебном процессе школам, опорным специалистам и родителям предлагают специалисты центров Rajaleidja Департамента по делам образования и молодежи, к ним можно обращаться по телефону 7350750 (по рабочим дням с 12 до 16 часов).