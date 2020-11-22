Гимназисты Харьюмаа и Ида-Вирумаа переходят на дистанционное обучение

В связи с увеличением числа случаев заболевания коронавирусом в школьной среде правительство вместе с Департаментом здоровья и Министерством образования и науки приняло решение о переводе гимназий в Харьюмаа и Ида-Вирумаа на дистанционное обучение не позднее 30 ноября.
«В последнее время появилось много инфицированных именно среди молодежи, поэтому мы решили перевести гимназические классы школ двух уездов на дистанционное обучение, чтобы ограничить распространение вируса», - сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Таави Аас. «Начало недели будет переходным периодом подготовки для школ. Однако мы рекомендуем всем, кто может, приступить к дистанционному обучению уже во вторник, 24 ноября», - добавил он.
Переход на дистанционное обучение должен пройти в период с 24 по 27 ноября. С 30 ноября во всех школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа на гимназической ступени учебная работа должна проходить дистанционно. Приказ будет официально оформлен Департаментом здоровья и Министерством образования и науки 23 ноября, а первоначально датой окончания дистанционного обучения будет 10 января.
В начале недели Департамент здоровья и Министерство образования и науки разошлют более подробную информацию всем школам и школьным администраторам в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Ответы на часто встречающиеся вопросы в сфере образования можно найти на сайте министерства образования и науки. В случае возникновения вопросов можно позвонить по телефонам 5690 0353 и 5690 0340 (по рабочим дням с 9 до 17 часов) или написать на адрес электронной почты - info@hm.ee.
С вопросами о распространении коронавируса и мерах по его предотвращению можно позвонить по телефону 1247.
Консультации по вопросам поддержки детей в учебном процессе школам, опорным специалистам и родителям предлагают специалисты центров Rajaleidja Департамента по делам образования и молодежи, к ним можно обращаться по телефону 7350750 (по рабочим дням с 12 до 16 часов).
Самая актуальная инфомация о COVID-19 доступна на странице Департамента здоровья и на сайте kriis.ee.