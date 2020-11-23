Пн, 23.11.2020
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  • В еще двух школах обнаружен коронавирус: учеников и учителей переводят на дистанционное обучение

В еще двух школах обнаружен коронавирус: учеников и учителей переводят на дистанционное обучение

Класс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema (Postimees)

Коронавирус продолжает нарушать привычный рабочий процесс в школах: еще два учебных учреждения вынуждены внедрить дистанционное обучение.

По данным Департамента здоровья, у одного ученика Пыльваской школы обнаружен коронавирус. Департамент связался с руководством школы, чтобы получить информацию о возможных близких контактах, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Ученики этого класса и родители проинформированы, что с сегодняшнего дня, 23 ноября, класс переведен на дистанционное обучение, сообщила в Facebook заместитель волостного старейшины Пыльва Яника Усин.

Пыльваская школа на связи с Департаментом здоровья и следует всем рекомендациям. «Я беседовала с директором школы и важно, чтобы нам удалось помешать дальнейшему распространению вируса и каждый должен позаботиться о своем здоровье. Важны гигиена рук, дистанция и ношение масок в людных местах», - пишет Усин.

Школа Койги также сообщила, что до 2 декабря школа переведена на дистанционное обучение, передает Järva Teataja. На странице школы говорится, что в субботу у учителя был обнаружен коронавирус.

В связи с близким контактом с зараженным ученики и работники школы должны находиться дома на самоизоляции с 21 ноября по 2 декабря.

Детский сад и столовая будут открыты.

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