В еще двух школах обнаружен коронавирус: учеников и учителей переводят на дистанционное обучение

По данным Департамента здоровья, у одного ученика Пыльваской школы обнаружен коронавирус. Департамент связался с руководством школы, чтобы получить информацию о возможных близких контактах, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Ученики этого класса и родители проинформированы, что с сегодняшнего дня, 23 ноября, класс переведен на дистанционное обучение, сообщила в Facebook заместитель волостного старейшины Пыльва Яника Усин.

Пыльваская школа на связи с Департаментом здоровья и следует всем рекомендациям. «Я беседовала с директором школы и важно, чтобы нам удалось помешать дальнейшему распространению вируса и каждый должен позаботиться о своем здоровье. Важны гигиена рук, дистанция и ношение масок в людных местах», - пишет Усин.

Школа Койги также сообщила, что до 2 декабря школа переведена на дистанционное обучение, передает Järva Teataja. На странице школы говорится, что в субботу у учителя был обнаружен коронавирус.

В связи с близким контактом с зараженным ученики и работники школы должны находиться дома на самоизоляции с 21 ноября по 2 декабря.