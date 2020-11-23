Для поиска 16-летней пропавшей девушки в воздух подняли вертолет и дрон

У 16-летний Йоханны с собой был мобильный телефон, но он был выключен. Документов и денег у нее при себе не было, пишет Järva Teataja.

Директор Центра профессионального образования Ярвамаа Рейн Оселин сказал за мгновение до того, как пропавшая была найдена, что ему известно только, что она около 22 часов воскресенья ушла из учебного заведения в Сяревере. «Она обычная ученица, ничем не отличается от других», - сказал он.

За Йоханну очень переживала ее сестра-близнец Сюзанна. Обе девушки учатся на первом курсе.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сказала, что они только получили информацию, что пропавшая вернулась. «С ней все в порядке», - добавила она.

К поискам пропавшей несовершеннолетней были привлечены вертолет Департамента полиции и погранохраны, а также дрон. Также сегодня в Сяревере можно было наблюдать большое количество полицейских. Собрались и поисковики-добровольцы.

В субботу Rus.Postimees публиковал истории таинственных исчезновений людей в Ярвамаа: одного похитили, а от другого осталась только одежда. Подробнее читайте здесь.