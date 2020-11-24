Россия сообщила, что вакцина от коронавируса Sputnik V эффективна на 95 процентов

Расчеты опираются на данные, которые потупили на 42-й день после первого испытательного укола, сообщили во вторник Министерство здравоохранения России, Институт Гамалея и российский Фонда прямых инвестиций.

В заявлении не уточняется, сколько случаев было исследовано.

«Первоначальная информация от добровольцев на 42 день после первого укола (на 21 день был сделан второй укол) показывает, что эффективность вакцины составляет 95 процентов», - сообщил фонд в Twitter.

Это означает, что вакцина Sputnik V также эффективна, как вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna, и эффективнее, чем вакцины Оксфордского университета и фирмы AstraZeneca.

Фонд сообщил, что из 14 000 получивших вакцину добровольцев заболели восемь человек, по сравнению с 31 добровольцем из 4700, которым дали плацебо.

«Во время исследований специалисты не выявили не предусмотренных побочных эффектов», - сообщи фонд и добавил, что часть получивших испытательный укол имели временный побочный эффект в виде симптомов гриппа.