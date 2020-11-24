В Польше у норок обнаружили новый вид коронавируса

Сообщается, что у восьми норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2.

По данным радиостанции Zet, результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время проводятся углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.

В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы максимальные значения - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки. В последние дни количество ежесуточно выявляемых зараженных снижается. Во вторник лабораторные исследования выявили 10 139, в понедельник 15 002 новых носителей коронавируса, в воскресенье - 18 467.