В Польше у норок обнаружили новый вид коронавируса

Новый вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше. Подобный инцидент в Дании привел к уничтожению более 15 миллионов животных на местных фермах.
Сообщается, что у восьми норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2.
По данным радиостанции Zet, результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время проводятся углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.
В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы максимальные значения - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки. В последние дни количество ежесуточно выявляемых зараженных снижается. Во вторник лабораторные исследования выявили 10 139, в понедельник 15 002 новых носителей коронавируса, в воскресенье - 18 467.
В начале ноября в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Она распространилась на ферме по разведению норки. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 миллионов животных, которые содержались на фермах.