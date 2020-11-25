В Ласнамяэ конфликт водителей перерос в агрессию: мужчина ударил женщину по лицу

Вчера, 24 ноября, в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на Мустакиви-теэ произошел конфликт между двумя водителями автомобилей, в результате чего один водитель - 40-летний мужчина - ударил кулаком в лицо другого водителя — 53-летнюю женщину. Точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе производства, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Еще один конфликт в Ласнамяэ произошел на улице Юмера, где 29-летний муж ударил 27-летнюю жену. В то же время в квартире также находился маленький ребенок. Полиция задержала агрессора. Обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства.

А в Кесклинне на улице Харидузе конфликт вспыхнул между 29-летним мужчиной и человеком, личность которого пока не установлена, в результате чего потерпевший был травмирован. Начато производство.