Соцсети смеются ⟩ Смех вызвало не желание снять жилье в эстонской глубинке, а требования к квартире

Сторонники теории заговора во всем мире убеждены, что в наших проблемах со здоровьем и в ослаблении иммунной системы виновата исключительно технология мобильной связи 5G. Также считается, что международные телекоммуникационные компании - порождение сатаны, а заботятся они только для собственной выгоды.

Параноидальная боязнь телефонных мачт 5G и 4G, кажется, достигла и нашей страны.

Объявление в одной из групп Twitter гласит, что Marie желает снять без посредников квартиру в сельской местности, чтобы та была расположена в радиусе пяти километров от электроподстанций и антенн 4G и 5G. Пользователи интернета не остались равнодушными и начали злословить в комментариях.

«Интересно, как она написала бы этот пост без 4G и электричества?» - спрашивает один.