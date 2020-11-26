Соцсети смеются ⟩ Смех вызвало не желание снять жилье в эстонской глубинке, а требования к квартире

Требования человека, ищущего съемную квартиру в сельской местности, не укладываются в головах пользователей социальных сетей, передает Kodustiil.
Сторонники теории заговора во всем мире убеждены, что в наших проблемах со здоровьем и в ослаблении иммунной системы виновата исключительно технология мобильной связи 5G. Также считается, что международные телекоммуникационные компании - порождение сатаны, а заботятся они только для собственной выгоды.
Параноидальная боязнь телефонных мачт 5G и 4G, кажется, достигла и нашей страны.
Kus me elame pic.twitter.com/WKzvtLcraA— Rents (@rrrents) November 25, 2020
Объявление в одной из групп Twitter гласит, что Marie желает снять без посредников квартиру в сельской местности, чтобы та была расположена в радиусе пяти километров от электроподстанций и антенн 4G и 5G. Пользователи интернета не остались равнодушными и начали злословить в комментариях.
«Интересно, как она написала бы этот пост без 4G и электричества?» - спрашивает один.
«Для таких следует создать обучающее видео, которое показывает, что вокруг удлинительного шнура и зарядного устройства также есть электромагнитное поле. А вообще, интересно, как бы она заряжала свои гаджеты без проводов, находясь в пяти километрах от электростанции?» - интересуется другой участник обсуждения.