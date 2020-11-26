Правительство позволило провести в Таллинне отборочный турнир чемпионата Европы по баскетболу

По словам премьер-министра Юри Ратаса, организаторы чемпионата Европы по баскетболу приложили очень большие усилия к тому, чтобы проведение соревнований было безопасным. «Цель правительства – сохранять жизнь в Эстонии открытой настолько, насколько это возможно, чтобы мы могли, несмотря на распространение вируса, продолжать по возможности нормальную жизнь», - сказал он.

«Проведение в Эстонии чемпионата Европы - это событие, которое влияет на будущее нашего спорта. Организация спортивных соревнований высшего европейского уровня поможет Эстонии и в дальнейшем получать право на организацию международных соревнований. Думая о будущем эстонского спорта и доверяя профессионализму организаторов и их сотрудничеству с Департаментом здоровья, правительство сегодня решило сделать это исключение», - пояснил премьер-министр.

«Организация турнира обеспечивает нашей сборной преимущество игры на своей площадке, тем самым повышая ее шансы пройти в финальный турнир чемпионата Европы, который состоится в 2022 году. Конечно, при условии, что сборная покажет хорошую игру», - сказал министр культуры Тынис Лукас. «Данное изменение сделано для того, чтобы, если один спортсмен случайно заболеет, это не поставило крест на всем турнире. По действующим правилам это случилось бы, поскольку тогда покинуть Таллинн автоматически должна была бы вся сборная», - отметил он. Лукас добавил, что проведение турнира имеет и более широкое значение – из-за COVID-19 в Эстонии был с марта отменен целый ряд международных соревнований, и по этой причине каждое соревнование, которое удается провести, положительно влияет на экономику страны.

В отборочном турнире чемпионата Европы участвуют мужские сборные Эстонии, России, Северной Македонии и Италии. Игры состоятся 28 и 30 ноября в Saku Suurhall. Команды находятся в Эстонии с 24 ноября по 1 декабря, в течение этого времени они регулярно проходят тестирование и другие проверки. При организации турнира соблюдаются протокол в области COVID-19 Международной федерации баскетбола и введенные в Эстонии ограничения, препятствующие распространению вируса. Мероприятие пройдет без зрителей, уже проданные билеты будут выкуплены обратно.

С проведением соревнований связаны Эстонский баскетбольный союз, Saku Suurhall, Sportity, Piletikeskus, G4S Eesti, полиция, Таллиннский аэропорт, Hilton Tallinn Park, Hansabuss, SYNLAB, Confido, Sportomedica, Центр здоровья Котка, Департамент здоровья, Министерство культуры и Министерство социальных дел.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение правительства и пояснительную записку к нему на странице kriis.ee.