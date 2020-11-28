От редакции ⟩ Правила маскарада

Сторонники масочного режима задают диссидентам модный вопрос, готовы ли те – в случае, если заболеют ковидом в тяжелой форме – отказаться от ИВЛ. Желающих пока не нашлось, за исключением организатора публичной акции протеста Андрея Вестеринена. Но и тот – с оговоркой. «Да, я готов отказаться от ИВЛ, но тогда логично, что я не должен буду платить социальный налог. А так как я послушный налогоплательщик, я имею право на полное медицинское обслуживание, гарантированное медицинским страхованием», – сказал он в интервью нашему изданию.

Ну как бы да. Однако соцналог, помимо медицинского страхования, подразумевает еще и пенсионное, да и медицинское – это не только ИВЛ. Поэтому если г-н Вестеринен – чисто теоретически – не будет этот налог платить, пусть он попрощается и с другими гарантиями тоже. И даже если он скажет, что согласен и на это, проверить правдивость его слов мы не сможем: не освобождают у нас от соцналога. И правильно делают, потому что говорить можно что угодно, но когда человек – вдруг – оказывается в бедственном положении без пенсии и медстраховки, он кричит «спасите-помогите», а спасать его приходится за счет других налогоплательщиков.

Вот не время сейчас спорить о необходимости масок: на войне приказы не обсуждают. Потому что в подавляющем большинстве случаев даже самый дурацкий приказ не приведет к таким катастрофическим последствиям, к каким может привести неуместное выражение собственной позиции. Представьте: звучит команда «вперед» – и тут же один боец заявляет, что он с этим категорически не согласен и надо бы вопрос перетереть, два других начинают перетирать, трое бегут назад, четверо упали и отжимаются, еще пятеро подпрыгивают, а младший командир истошно вопит: «Нет, не вперед, на месте – стой!» Ничего так картинка?

Скажете, мы не на войне? А вот тут на помощь приходят многочисленные конспирологи: это война, нас хотят загнать в бараки, нас хотят чипировать, непонятно что происходит… Можно ответить им на том же уровне: если непонятно, то лучше и не делать резких движений; вряд ли хотят уничтожить всех; а если не всех, так угадайте, с кого начнут. Но если говорить серьезно, то маски в холодное, промозглое время года – не так и плохо. «Пусть их носят те, кто болен!» – заявляют многие. Пусть. Но ведь не носили же никогда. И с октября по апрель кашляли и чихали со всех сторон на здоровых.