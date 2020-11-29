В Эстонии за сутки умерли три человека с коронавирусом, добавилось 355 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5278 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 355, то есть 6,7% от общего количества тестов.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 175 (из них 132 из Таллинна). В Ида-Вирумаа добавилось 109, в Тартумаа — 22, в Вырумаа — восемь, в Пыльвамаа — семь, в Пярнумаа и Вильяндимаа — по шесть, в Йыгевамаа и Валгамаа — по пять, в Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа — по два, в Рапламаа и Ляэнемаа — по одному новому случаю. Еще в шести случаях местожительство больных в Регистре населения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 332,29 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья более 27 000 человек
Из новых случаев, поступивших в Пыхьяское региональное отделение, 13 человек заразились от членов семьи, еще четверо — от знакомых. В двух случаях источник заражения неизвестен, обстоятельства остальных заражений уточняются.
В 118 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 26-28 ноября, люди заразились в кругу семьи, в 74 — от знакомых, в 32 — на работе. В 156 случаях источник заражения не установлен, в 13 случаях вирус был завезен из-за границы: один из Англии, два с Украины, два из Швеции, два из России и шесть из Финляндии. Обстоятельства еще 201 заражения до сих пор устанавливаются.
В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 15 200 человек, 2264 из которых больны. Всего в рабочей зоне Пыхьяского региона можно выделить 26 очагов. Школьных очагов – четыре, на рабочем месте девять очагов, один очаг связан с мероприятием, и восемь – с кругами знакомств. Еще два очага домов призрения, очаг в больнице и очаг Таллиннской тюрьмы.
По состоянию на утро 29 ноября в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 191 человек, семь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.
За минувшие сутки скончались три человек с коронавирусом (их возраст уточняется). Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 112 человек с диагнозом COVID-19.
Новость дополняется!
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart
Скачайте приложение HOIA
Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 215 123 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 856 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 480.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.
Вирус быстро и обширно распространяется по Эстонии, а это означает, что можно заразиться в любом месте, контактируя с людьми. У многих коронавирус выражается легкими симптомами. поэтому обязательно соблюдайте дистанцию, носите маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! С этой недели введены более строгие ограничения по соблюдению дистанции во многих общественных помещениях.
Отдавайте предпочтение электронным каналам и электронным услугам. Постарайтесь как можно больше дел организовать посредством электронных каналов (например, осуществлять банковские сделки в интернете) – так вы сможете избежать лишних контактов и снизите риск заражения. Заболев, обязательно оставайтесь дома.
Получайте информацию с достоверных источников. В социальных сетях распространяется вводящая в заблуждение информация о коронавирусе и теориях заговора, в результате чего люди подвергают ненужному риску свое здоровье и здоровье окружающих и, таким образом, замедляют возвращение к нормальной жизни. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee, terviseamet.ee/ru и по телефону государственной информации 1247.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.