В Эстонии за сутки умерли три человека с коронавирусом, добавилось 355 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 175 (из них 132 из Таллинна). В Ида-Вирумаа добавилось 109, в Тартумаа — 22, в Вырумаа — восемь, в Пыльвамаа — семь, в Пярнумаа и Вильяндимаа — по шесть, в Йыгевамаа и Валгамаа — по пять, в Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа — по два, в Рапламаа и Ляэнемаа — по одному новому случаю. Еще в шести случаях местожительство больных в Регистре населения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 332,29 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 27 000 человек

Из новых случаев, поступивших в Пыхьяское региональное отделение, 13 человек заразились от членов семьи, еще четверо — от знакомых. В двух случаях источник заражения неизвестен, обстоятельства остальных заражений уточняются.

В 118 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 26-28 ноября, люди заразились в кругу семьи, в 74 — от знакомых, в 32 — на работе. В 156 случаях источник заражения не установлен, в 13 случаях вирус был завезен из-за границы: один из Англии, два с Украины, два из Швеции, два из России и шесть из Финляндии. Обстоятельства еще 201 заражения до сих пор устанавливаются.

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 15 200 человек, 2264 из которых больны. Всего в рабочей зоне Пыхьяского региона можно выделить 26 очагов. Школьных очагов – четыре, на рабочем месте девять очагов, один очаг связан с мероприятием, и восемь – с кругами знакомств. Еще два очага домов призрения, очаг в больнице и очаг Таллиннской тюрьмы.

По состоянию на утро 29 ноября в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 191 человек, семь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки скончались три человек с коронавирусом (их возраст уточняется). Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 112 человек с диагнозом COVID-19.

Новость дополняется!

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Скачайте приложение HOIA

Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.