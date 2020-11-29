«Марш соседей»: белорусы продолжают выходить на улицы в знак протеста

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей", передает DW. "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", - подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".

Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива" и Tut.by сообщают о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска.

Водомет и другая спецтехника на площади Якуба Коласа в Минске. Их сопровождают легковые авто с красно-зелеными флагами. pic.twitter.com/q5Q03Kc4Il — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020

В Минске закрыли несколько станций метро. Их закрывают на несколько часов каждый раз, когда в Минске проходят массовые протесты.