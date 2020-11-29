Вс, 29.11.2020
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Аллар Йыкс

«Марш соседей»: белорусы продолжают выходить на улицы в знак протеста

Протест в Минске. Фото иллюстративное.

ФОТО: Stringer/Stringer/TASS

Акции протеста в Белоруссии постепенно меняют формат. В Минске стали популярны встречи во дворах многоэтажных домов. Сегодня, 29 ноября, белорусы выходят на акцию протеста под названием «Марш соседей».

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей", передает DW. "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", - подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".

Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива"  и Tut.by сообщают о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска. 

В Минске закрыли несколько станций метро. Их закрывают на несколько часов каждый раз, когда в Минске проходят массовые протесты.

Сообщается, что силовики преследуют людей во дворах в разных частях Минска. От пользователей поступает информация о применении газа.

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