Новые коронарекорды в Эстонии рождаются по средам. Почему так?

В Тартумаа рекордное число положительных текстов на коронавирус за сутки было 49, и этот рекорд был установлен на прошлой неделе в среду. По словам профессора математической статистики Тартуского университета, консультирующего правительство во время коронакризиса, Кристы Фишер, данные среды описывают результаты проб, взятых во вторник или понедельник.

ФОТО: TPM

Заразиться можно везде

Зная только эти цифры, по словам Фишер, было бы своевольно утверждать, что люди по выходным распространяют вирус больше и, следовательно, на новой неделе больше положительных результатов тестов. «По выходным поступает меньше проб, поэтому к середине недели их количество больше», - сказала Фишер.

По словам руководителя Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, в последнее время участились случаи, когда ждущие результата теста на коронавирус люди ведут своих детей в школу и детский сад.

​Департамент здоровья напоминает: до того, как будет известно об отрицательном результате теста, надо считаться с большой вероятностью, что тест может оказаться положительным. «Как мы видим, распространение SARS-CoV2 в Эстонии сохраняется и заразиться можно почти везде», - сказала Тийя Лухт.

По словам специалиста по связям со СМИ Департамента здоровья Мерилин Верник, в Эстонии эпидемия Covid-19, а это означает, что коронавирус распространяется широко и быстро, им можно заразиться при контакте с людьми повсюду. У многих зараженных людей коронавирус проявляется либо бессимптомно, либо с легкими симптомами, которые сам человек не замечает, но при этом он заразен для других, подчеркнула Верник.

Важные меры

По ее словам, в ближайшие недели ожидается рост числа заболевших. «По прогнозу членов научного совета, принятые ограничения должны принести свои плоды не раньше, чем через две-три недели, и это при условии, что все меры будет соблюдать каждый житель Эстонии», - сказала Верник. Она добавила, что все должны соблюдать следующие меры: оставаться больным дома, держаться дистанцию с другими людьми в общественных местах, носить маску в людных местах, проветривать комнаты, мыть руки, загрузить и использовать мобильное приложение Hoia.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3934 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 256, то есть 6,5% от общего количества тестов.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. На Таллинн приходится 102 новых случая. В Ида-Вирумаа добавилось 54, в Тартумаа — 49, в Вильяндимаа — шесть, в Выру- и Валгамаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, в Пярнумаа — два, в Пыльва- и Рапламаа — по одному новому случаю. Еще в 12 случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано. Подробнее читайте здесь.