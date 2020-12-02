Евродепутаты требуют персональных санкций против режима Лукашенко

Несколькими днями ранее, 26 ноября, в Европарламенте прошли дебаты, посвященные гибели Романа Бондаренко в Минске. В принятой резолюции ответственность за гибель активиста была возложена на власти Белоруссии. По мнению евродепутатов, следует создать международный центр по сбору доказательств "преступлений режима Лукашенко". В резолюции отмечается, что и сам Европарламент должен снарядить миссию по сбору фактов о нарушении прав человека.

2 октября участники саммита ЕС договорились ввести санкции против 40 белорусских чиновников за фальсификацию президентских выборов и репрессии против протестующих. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, под санкции пока не попал Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Белоруссии ЕС не признаёт.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа, после того как ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на президентских выборах с результатом более 80% голосов.