Фото и видео ⟩ Лидер орудовавшей в Эстонии группировки автоугонщиков задержан в Литве

Вчера утром в Каунасе на основании выданного Лыунаской окружной прокуратурой европейского ордера на арест были задержаны подозреваемый в организации автоугонов и управлении преступной группировкой 35-летний Ауримас и подозреваемый в принадлежности к той же организации и в оказании ей различных услуг 39-летний Алиус.
Эта преступная группировка имеет отношение как минимум к 32 угонам или попыткам угона автомобилей в Эстонии во временном промежутке с 2017 по 2020 год. На профессионально организованных автоугонах группировка заработала не менее 269 305 евро.
Согласно подозрениям, в группировку входят 18 человек, личности которых установлены, и, помимо Эстонии, они орудовали в Латвии, Польше, Германии, Австрии, Чехии и Словакии.
Вчера в ходе обысков в Литве были найдены весомые вещественные доказательства, в том числе используемое при автоугонах оборудование и оружие.
По словам окружного прокурора Аро Сийнмаа, который ведет это дело, речь идет об одном из самых значительных результатов в борьбе с трансграничной организованной преступностью, специализирующейся на автоугонах.