Фото и видео ⟩ Лидер орудовавшей в Эстонии группировки автоугонщиков задержан в Литве

Эта преступная группировка имеет отношение как минимум к 32 угонам или попыткам угона автомобилей в Эстонии во временном промежутке с 2017 по 2020 год. На профессионально организованных автоугонах группировка заработала не менее 269 305 евро.

Согласно подозрениям, в группировку входят 18 человек, личности которых установлены, и, помимо Эстонии, они орудовали в Латвии, Польше, Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

Вчера в ходе обысков в Литве были найдены весомые вещественные доказательства, в том числе используемое при автоугонах оборудование и оружие.