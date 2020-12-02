Работа мечты ⟩ Департамент внешней разведки набирает разведчиков через газету

Департамент внешней разведки предпринял необычный шаг и с помощью объявления в газете ищет работников на две вакансии. Работу получит специалист по разведывательным операциям и аналитик развединформации, пишет ERR.
В объявлении, опубликованном в Eesti Ekspress в среду, на должность специалиста по разведывательным операциям ищут образованного и эрудированного человека, умеющего общаться, который понимает, что жизнь существует и за пределами офиса и в необычные часы работы.
От кандидата ожидают любви к путешествиям и умения быстро приспосабливаться к новым культурным пространствам и ситуациям. Кандидат должен хорошо владеть русским и английским языками.