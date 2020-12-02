Ср, 2.12.2020
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Юри Ратас
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Работа мечты ⟩ Департамент внешней разведки набирает разведчиков через газету

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда.

ФОТО: Supplied by Capital Pictures

Департамент внешней разведки предпринял необычный шаг и с помощью объявления в газете ищет работников на две вакансии. Работу получит специалист по разведывательным операциям и аналитик развединформации, пишет ERR.

В объявлении, опубликованном в Eesti Ekspress в среду, на должность специалиста по разведывательным операциям ищут образованного и эрудированного человека, умеющего общаться, который понимает, что жизнь существует и за пределами офиса и в необычные часы работы.

От кандидата ожидают любви к путешествиям и умения быстро приспосабливаться к новым культурным пространствам и ситуациям. Кандидат должен хорошо владеть русским и английским языками.

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