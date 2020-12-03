Столичный рынок недвижимости: никакого влияния коронавируса не наблюдается!

Согласно статистике Земельного департамента, в ноябре в Таллинне было продано 973 квартиры, что на пять процентов больше, чем в октябре, и на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, анализирует ситуацию руководитель бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
«За последние три месяца было заключено больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. Люди ждали весны и лета, а когда стало ясно, что общеэкономического кризиса не будет, начали оформлять отложенные сделки. Частное потребление в третьем квартале фактически упало всего на 1%, что отражает общую стабильность потребителей. Людям по-прежнему нужно менять жилье, и нереализованный за несколько месяцев спрос получил завершение в кабинетах нотариусов», - прокомментировал Вахтер.
В ноябре в Таллинне было совершено 1254 сделки купли-продажи, что на 2% больше, чем в октябре, и на 2,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 208 миллионов евро, что на 33 процента больше, чем в прошлом месяце, и на 35 процентов больше, чем в ноябре прошлого года.
В ноябре в Таллинне было продано 973 квартиры, что на пять процентов больше, чем в октябре. Общая сумма сделок с квартирами за месяц увеличилась на 10 процентов. Средняя цена квадратного метра квартир в столице снизилась за месяц на 1,4 процента до 2151 евро. В ноябре самая дорогая квартира в Таллинне была продана за 658 000 евро, а самая дешевая - за 7 500 евро.
В ноябре в Таллинне было продано 46 застроенных частными домами земельных участков, что на 12 единиц больше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за 503 000 евро, самый дешевый - за 10 250 евро.
В прошлом месяце в Таллинне было продано 15 участков под жилую застройку, что на четыре больше, чем в октябре. Самый дорогой участок стоил 1,3 миллиона евро, самый дешевый - 45 000 евро.