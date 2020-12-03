Столичный рынок недвижимости: никакого влияния коронавируса не наблюдается!

«За последние три месяца было заключено больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. Люди ждали весны и лета, а когда стало ясно, что общеэкономического кризиса не будет, начали оформлять отложенные сделки. Частное потребление в третьем квартале фактически упало всего на 1%, что отражает общую стабильность потребителей. Людям по-прежнему нужно менять жилье, и нереализованный за несколько месяцев спрос получил завершение в кабинетах нотариусов», - прокомментировал Вахтер.

«В экономике еще много неопределенности, а вот чтобы изменился рынок жилой недвижимости, потребуется время. Цены на жилье в столице стабильны, поддерживаются общей урбанизацией и, по крайней мере, постоянным и сильным притоком жителей в Таллинн», - сказал Вахтер.

В ноябре в Таллинне было совершено 1254 сделки купли-продажи, что на 2% больше, чем в октябре, и на 2,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 208 миллионов евро, что на 33 процента больше, чем в прошлом месяце, и на 35 процентов больше, чем в ноябре прошлого года.

В ноябре в Таллинне было продано 973 квартиры, что на пять процентов больше, чем в октябре. Общая сумма сделок с квартирами за месяц увеличилась на 10 процентов. Средняя цена квадратного метра квартир в столице снизилась за месяц на 1,4 процента до 2151 евро. В ноябре самая дорогая квартира в Таллинне была продана за 658 000 евро, а самая дешевая - за 7 500 евро.

В ноябре в Таллинне было продано 46 застроенных частными домами земельных участков, что на 12 единиц больше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за 503 000 евро, самый дешевый - за 10 250 евро.