Пн, 7.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Катар не считает пандемию угрозой для проведения футбольного ЧМ-2022
1 мин для прочтения

Катар не считает пандемию угрозой для проведения футбольного ЧМ-2022

Футбольный мяч. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в "совершенно нормальной" обстановке, рассчитывают организаторы турнира в Катаре. Появление и скорое производство вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 - это определенно хорошие новости, заявил председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер агентству AP.

Катар с нетерпением ожидает возможности принять болельщиков и провести нормальное и успешное мировое футбольное первенство, подчеркнул он в преддверии жеребьевки отборочного турнира ЧМ, пишет DW.

Планируется, что чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Соревнование впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 67 млн жителей планеты, свыше 1,5 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, более 46,5 млн выздоровели, указывает группа волонтеров Worldometer. Больше всего подтвержденных заражений (15,15 млн) и летальных исходов среди инфицированных (около 289 тысяч) приходится на США. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах разрабатывают вакцины против вируса.

Коронавирус привел к переносу Олимпиады в Токио и Евро-2020

Пандемия отразилась на проведении крупных спортивных мероприятий. Так, в 2020 году были отменены многие известные марафоны, летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу были перенесены на 2021-й, а текущий чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" начался на 4 месяца позже.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back