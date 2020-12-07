Катар не считает пандемию угрозой для проведения футбольного ЧМ-2022

Катар с нетерпением ожидает возможности принять болельщиков и провести нормальное и успешное мировое футбольное первенство, подчеркнул он в преддверии жеребьевки отборочного турнира ЧМ, пишет DW.

Планируется, что чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Соревнование впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 67 млн жителей планеты, свыше 1,5 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, более 46,5 млн выздоровели, указывает группа волонтеров Worldometer. Больше всего подтвержденных заражений (15,15 млн) и летальных исходов среди инфицированных (около 289 тысяч) приходится на США. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах разрабатывают вакцины против вируса.

Коронавирус привел к переносу Олимпиады в Токио и Евро-2020