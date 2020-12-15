Рийгикогу принял закон, обязывающий установить датчик угарного газа

Местные самоуправления получат больше полномочий для принятия решений в связи с производством по разрешениям на строительство и использование. Владельцы промышленных и складских помещений, конторских зданий и гаражей, соответствующих определенным критериям, в дальнейшем вместо отчета по самоконтролю пожарной безопасности должны будут организовывать на объекте противопожарную инспекцию. Связываться со Спасательным департаментом надо будет реже: в настоящий момент отчет необходимо предоставлять ежегодно; противопожарную инспекцию на вышеперечисленных объектах надо будет проводить раз в три года. Лицо, предоставляющее противопожарные услуги, обязано предоставлять оповещение об экономической деятельности.

При наличии в здании отопительных систем, использующих твердое топливо, размещение датчика угарного газа станет обязательным. Это поможет сократить число отравлений угарным газом и вызванных этим смертей. Датчик угарного газа необходимо установить в помещениях, где используются дровяные печи, плиты или камины, при первой возможности, но не позднее, чем к 1 января 2022 года. Датчики угарного газа уже сейчас обязательны в жилых помещениях, в которых установлено газовое устройство с дымоходом.

За принятие закона проголосовали 82 члена Рийгикогу, против – 11.

По плану инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о пожарной безопасности и в другие законы (120 SE) вступит в силу 1 марта 2021 года.