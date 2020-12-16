Ср, 16.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • Эстония
  • Свободных рабочих мест в Эстонии в этом году было меньше среднего по ЕС
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Свободных рабочих мест в Эстонии в этом году было меньше среднего по ЕС

Офисные работники.

ФОТО: GaudiLab/ Shutterstock

В третьем квартале этого года количество свободных рабочих мест в Литве и в Эстонии было меньше, чем в среднем  Евросоюзе, сообщил Евростат. 

Количество свободных рабочих мест, на которые работодатели активно искали работников, в июле-сентябре составило в Литве 1,4% всех позиций, что на 0,3 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (1,7%), свидетельствуют данные статической службы ЕС.

За год – в третьем квартале, по сравнению с тем же периодом 2019 года, – этот показатель в Литве не изменился.

В Латвии он составил 2,3%,в  Эстонии – 1,5%. Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (5,3%).

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