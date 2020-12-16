Свободных рабочих мест в Эстонии в этом году было меньше среднего по ЕС

Количество свободных рабочих мест, на которые работодатели активно искали работников, в июле-сентябре составило в Литве 1,4% всех позиций, что на 0,3 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (1,7%), свидетельствуют данные статической службы ЕС.

За год – в третьем квартале, по сравнению с тем же периодом 2019 года, – этот показатель в Литве не изменился.