В Нарвской больнице ведутся большие политические игры?
- Евграфов: я сосредоточусь на администрировании Нарвской больницы
- Таммисте: у Евграфова нет должного образования, авторитета и опыта
- Скребнева: это было политическое назначение
- Тоом: на этой должности нужен не диплом врача, а деловая хватка
Авторитет и компетенция бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, назначенного на должность члена правления муниципального учреждения Narva Haigla, были подвергнуты сомнению: у него нет ни медицинского образования, ни опыта работы в больнице. Откуда ему знать, что нужно Нарвской больнице, да еще и в разгар пандемии коронавируса?
Член фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании Тармо Таммисте иронизирует: в свете последних новостей создается впечатление, что отправленный в отставку с поста мэра Нарвы Алексей Евграфов – большой специалист абсолютно во всех областях: если не справился с руководством городом, то может стать членом правления Нарвской больницы.
Об образовании и опыте
«В Нарвской больнице работают сотни людей, и в условиях распространения коронавируса учреждение нуждается в опытном и авторитетном руководителе. Евграфов никак не соответствует этим требованиям, - уверен Тармо Таммисте. - Было бы логично провести конкурс на должность руководителя второй по величине больницы в регионе».
По мнению политика, на бывшего многолетнего руководителя Нарвской больницы Олева Силланда, которого очень ценят коллеги, было оказано давление и его сместили с должности. «Представляю, какие настроения царят сейчас в Нарвской больнице. Все это очень грязные игры», - говорит Тармо Таммисте.
Алексей Евграфов в свою очередь парирует, что в Нарве его критикуют те люди, которые смещали его с должности мэра: «Работа у них такая. Что касается медицинского образования, то для административного управления больницей оно и не нужно. Если мы, например, посмотрим на Клинику Тартуского университета, то ее возглавляет Прийт Перенс, который ранее был председателем правления Swedbank. У него тоже нет медицинского образования».
«Моя задача — заниматься ежедневным управлением больницей, а также работа по привлечению инвестиций, о которых я говорил с Министерством социальных дел, когда еще был мэром. Это деньги, которые могут пойти на реновацию больничных корпусов. Олев Силланд продолжит занимать очень важную должность, он будет главным врачом и будет курировать медицинское направление», - объяснил Алексей Евграфов.
По его словам, это абсолютно взвешенное решение, принятое советом, и после консультаций в том числе с Олевом Силландом: «Не идет речи о том, что Силланда смещают с его должности, каким-то образом пытаются обидеть или принизить его значимость. Нет, это очень заслуженный человек, которому мы благодарны, с которым я буду работать вместе абсолютно как с равным, и он для меня главный помощник, как и остальной руководящий состав больницы».
Член Центристской партии и Европарламента Яна Тоом также считает, что изменения в правлении пойдут на пользу медицинскому учреждению. По ее словам, и для города, и для партии в первую очередь важно, чтобы Нарвская больница спокойно работала и развивалась. Особенно важно это в условиях пандемии, и совершенно ясно, что если главврач освобождается от административной нагрузки, больные от этого только выигрывают.
«Одобряю ли я это решение? Я не специалист, и для меня главное, что это решение одобряет Олев Силланд. Он — главврач, и ему виднее, как работать в условиях кризиса. В обязанности члена правления не входит организация лечебной деятельности, это прерогатива главврача. А вот член правления должен обеспечивать врачам тыл, и, как показывает практика, для этого нужно иметь в первую очередь не диплом врача, а деловую хватку, и не бояться работы», - считает она.
По словам Тоом, утверждение, что Евграфов не справился с управлением городом, базируется на вотуме недоверия. «Однако вотум недоверия — инструмент политической борьбы, а не оценка горожан. Означает ли вотум недоверия, объявленный Тармо Таммисте в 2018 году, что он не справился с управлением городом? А вотум недоверия Эдгару Сависаару в 2004? Что до оценки горожан, то в поддержку Евграфова, проработавшего мэром полтора года, было собрано 2856 подписей. И ни одной — в поддержку имеющего 16-летний стаж Таммисте. Что, кстати, не означает, что Тармо не справлялся с работой. Просто есть еще такая категория, как признание горожан. И в этой категории, как показали последние события, на сегодня в Нарве Евграфову равных нет», - заявляет Яна Тоом.
«Хорошим хозяйственником считает Евграфова и Катри Райк, предложившая ему пост вице-мэра в передаче "Народу важно". И тут поневоле возникает вопрос — в новой фракции вообще друг с другом разговаривают? Или мы имеем дело с нервным срывом одного отдельно взятого депутата? Не знай я Тармо много лет, то читая его заявления в мой адрес, могла бы подумать, что товарищ недавно вернулся из мест не столь отдаленных. Так что да, давайте все успокоимся и посмотрим на происходящее беспристрастно», - призвала Яна Тоом.
Политическое назначение?
Тем не менее, изменениями в правлении Нарвской больницы недовольны и за пределами Нарвы. Так, член партии «Ээсти-200» Светлана Скребнева имеет свой взгляд на последние события в приграничном городе.
«Естественно, это политическое назначение, а сделано это было для того, чтобы поблагодарить Алексея Евграфова за правильное поведение и обеспечить его местом работы. Стиль работы Центристской партии всегда такой: если ты как-то попал наверх, тебя там обязательно поддерживают», - говорит Светлана Скребнева.
«Если перейти к вопросу членства в Центристской партии, то надо понимать, что этот внутренний конфликт, который происходит в Нарве и выходит на республиканский уровень (то ли примут Евграфова и компанию в партию, то ли нет), не меняет поведения этих людей. Не меняет их беспринципности, которая выражается в том, что в самый сложный кризисный момент руководить больницей ставят человека, который ничего не знает о медицине. Как минимум, два-три месяца Евграфова надо вводить в курс дела, каким бы он ни был талантливым. Это новая для него деятельность», - добавила Скребнева.
Обвинения в том, что это было политическое назначение, Алексей Евграфов отвергает. «Можно было бы говорить, что это политическое назначение, если бы я был в Центристской партии, но сейчас это не так. Центральное правление нас до сих пор не приняло, это первое, - аргументирует Евграфов. - Второй момент. Если бы я, условно говоря, пришел с улицы и просто как член партии сидел бы где-нибудь в правлении, то это одно. Но все-таки - я скромно напомню - у меня был немаленький срок мэром и вице-мэром, до этого я тоже руководил учреждениями, поэтому опыт управления у меня накоплен достаточный. Уж если я смог управлять городом с двухмиллионным бюджетом, то, думаю, в больнице с помощью таких сильных кадров, которые мы имеем сейчас, я тоже смогу работать».
По мнению Светланы Скребневой, менять руководство во время кризиса — это, мягко говоря, демонстрировать наплевательское отношение к людям: «Однозначно сейчас никто не думал об избирателях, горожанах или больных. А только о собственных интересах — как удержаться на плаву. Видимо, вся эта компания прекрасно понимает, что у Евграфова не очень много шансов остаться на посту мэра, поэтому и начались эти игры».
«Что касается бывшего председателя правления Олева Силланда, который становится главврачом, то он много лет не занимался врачебной деятельностью, поэтому в новой должности будет себя чувствовать неуютно. Говорить о том, что он сам согласился на такую перестановку, смешно, - полагает Светлана Скребнева. - Я не беседовала с ним лично, но было бы странно, если бы человек согласился на деятельность, которой давно не занимался, на меньшую зарплату и отказ от всех льгот. Видимо, вопрос стоял ребром — либо ничего, либо это. Тогда, конечно, согласишься, сегодня работа нужна всем. И самое главное, Пилле Летюка, на которой по сути и держалась Нарвская больница, оказалась там не нужна».
«Хочется спросить у тех, кто провернул это назначение: вы действительно думаете, что сможете оправдаться перед жителями Нарвы? За кого надо держать нарвитян, чтобы рассказывать им такую откровенную чушь и полагать, что они примут все за чистую монету? Это верх цинизма», - считает Светлана Скребнева.
Кроме того, по ее словам, назначение Алексея Евграфова — это страшный сигнал нашей медицине, который вряд ли мотивирует кого-то выбрать работу врача в Эстонии. Те медицинские работники, которые смогут, будут уезжать из страны. «Даже если ты великолепно работаешь за небольшую зарплату в далекой Нарве, там, куда многие вообще не хотят ехать, ты в любой день можешь остаться без должности, а больница может остаться без грамотного руководства только потому, что какая-то местная компашка так захотела», - заключила она.
Алексей Евграфов подчеркивает, что не хочет оправдываться перед теми, кто его критикует: «Мы знаем, для чего мы это сделали, я объясняю это во всех интервью. Олев Силланд тоже давал сегодня интервью и подтвердил, что да, это никакой не революционный процесс, а просто оптимизация работы больницы для того, чтобы в дальнейшем более эффективно работать. Олев Силланд сконцентрируется на том, что он прекрасно умеет делать — на врачебной стороне вопроса».
Первый рабочий день
Вчера у Алексея Евграфова был первый рабочий день, он принял участие в совещании, а также был представлен коллегам. По его словам, вокруг происходит сознательное обострение ситуации, которое не имеет ничего общего с действительностью.
«Люди работают, людям некогда отвлекаться на какие-то изменения в правлении, потому что у персонала больницы страшнейшая нагрузка. Поэтому моя задача сейчас — не мешать, я не медик, для этого есть Олев Силланд или Пилле Летюка. Эти люди продолжают заниматься медицинской частью, а моя задача — взять на себя административную составляющую. Настроение в больнице абсолютно рабочее».
Рассуждая о том, насколько сложно далось ему решение возглавить Нарвскую больницу, бывший мэр Нарвы отметил: «Это не подарок, а огромная ответственность. И, исходя из сложившейся ситуации, принималось это решение сознательно. Я надеюсь, что оно поможет - в числе прочего - в разрешении тяжелой ситуации с коронавирусом и в той борьбе, которую больница ведет».