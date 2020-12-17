В Нарвской больнице ведутся большие политические игры?

По мнению Светланы Скребневой, менять руководство во время кризиса — это, мягко говоря, демонстрировать наплевательское отношение к людям: «Однозначно сейчас никто не думал об избирателях, горожанах или больных. А только о собственных интересах — как удержаться на плаву. Видимо, вся эта компания прекрасно понимает, что у Евграфова не очень много шансов остаться на посту мэра, поэтому и начались эти игры».

«Что касается бывшего председателя правления Олева Силланда, который становится главврачом, то он много лет не занимался врачебной деятельностью, поэтому в новой должности будет себя чувствовать неуютно. Говорить о том, что он сам согласился на такую перестановку, смешно, - полагает Светлана Скребнева. - Я не беседовала с ним лично, но было бы странно, если бы человек согласился на деятельность, которой давно не занимался, на меньшую зарплату и отказ от всех льгот. Видимо, вопрос стоял ребром — либо ничего, либо это. Тогда, конечно, согласишься, сегодня работа нужна всем. И самое главное, Пилле Летюка, на которой по сути и держалась Нарвская больница, оказалась там не нужна».

«Хочется спросить у тех, кто провернул это назначение: вы действительно думаете, что сможете оправдаться перед жителями Нарвы? За кого надо держать нарвитян, чтобы рассказывать им такую откровенную чушь и полагать, что они примут все за чистую монету? Это верх цинизма», - считает Светлана Скребнева.

Кроме того, по ее словам, назначение Алексея Евграфова — это страшный сигнал нашей медицине, который вряд ли мотивирует кого-то выбрать работу врача в Эстонии. Те медицинские работники, которые смогут, будут уезжать из страны. «Даже если ты великолепно работаешь за небольшую зарплату в далекой Нарве, там, куда многие вообще не хотят ехать, ты в любой день можешь остаться без должности, а больница может остаться без грамотного руководства только потому, что какая-то местная компашка так захотела», - заключила она.

Алексей Евграфов подчеркивает, что не хочет оправдываться перед теми, кто его критикует: «Мы знаем, для чего мы это сделали, я объясняю это во всех интервью. Олев Силланд тоже давал сегодня интервью и подтвердил, что да, это никакой не революционный процесс, а просто оптимизация работы больницы для того, чтобы в дальнейшем более эффективно работать. Олев Силланд сконцентрируется на том, что он прекрасно умеет делать — на врачебной стороне вопроса».

Первый рабочий день

Алексей Евграфов. ФОТО: Илья Смирнов / архив «Северного побережья»

Вчера у Алексея Евграфова был первый рабочий день, он принял участие в совещании, а также был представлен коллегам. По его словам, вокруг происходит сознательное обострение ситуации, которое не имеет ничего общего с действительностью.

«Люди работают, людям некогда отвлекаться на какие-то изменения в правлении, потому что у персонала больницы страшнейшая нагрузка. Поэтому моя задача сейчас — не мешать, я не медик, для этого есть Олев Силланд или Пилле Летюка. Эти люди продолжают заниматься медицинской частью, а моя задача — взять на себя административную составляющую. Настроение в больнице абсолютно рабочее».