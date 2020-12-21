Студент из Эстонии чудом избежал ловушки в Великобритании

Около полудня рейс Ryanair вылетел обратно в Лондон. По данным аэропорта, большинство пассажиров были иностранцами, которые летели на праздники домой. Пассажиров предупредили, что в ближайшие недели они не смогут вернуться самолетом из Великобритании.

Студент Ланкастерского университета Артем Богданов рассказал, что рейс был запланирован на шесть утра. Вечером Богданов заселился в отель в Лондоне и лишь тогда узнал, что Эстония закрывает воздушное пространство. Ситуация оказалась непростой, поскольку вернуться обратно в общежитие Ланкастера было невозможно: Лондон не выпускает, Ланкастер не впускает. Однако благодаря коммуникационной несостыковке в структурах авиакомпании, ловушки удалось избежать.

«Я не понимал, что будет с рейсом, я постоянно обновлял сайт Таллиннского аэропорта и аэропорта в Лондоне, чтобы проверить, меняется ли статус полета, но там значилось "как запланировано". Самолет вылетел в 6.45 по английскому времени и приземлился около полудня», - рассказал Богданов Rus.Postimees.

Ни в Англии, ни в Эстонии каких-либо особенно тщательных проверок в аэропорту, по словам студента, не было. «В Эстонии мы прошли паспортный контроль, а потом нас спокойно впустили. Единственное, нас встретила пара полицейских на месте сбора багажа, сказали, что нужно пройти сдать тест», - сказал он.

О появлении нового опасного штамма коронавируса Богданов узнал, когда Эстония уже закрыла авиасообщение с Великобританией: «Никакой особенной реакции у меня не было, коронавирус как был опасен, так и остался».

Как сообщил глава отдела авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги, рейс действительно состоялся, поскольку авиакомпания не получила информацию о решении правительства вчера вечером.

«Ограничения, введенные вчера вечером, предназначены для авиакомпаний, а не для людей, - пояснил Линнамяги. - Мы не собираемся отправлять людей обратно в Лондон. Каждый, кто прилетит на этом самолете, должен будет в аэропорту сдать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию».

В Таллиннском аэропорту сообщили, что рейс Ryanair рано утром вылетел из лондонского аэропорта Станстед и приземлился в Таллинне около половины двенадцатого. По данным аэропорта, рейс состоялся потому, что авиакомпании могли не успеть передать информацию о новых ограничениях. По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, информация об ограничениях поступила в Летный департамент только сегодня днем. После этого все рейсы из Великобритании были отменены.

Стоит отметить, что сегодня в Риге в 11.20 и в 11.55 должны были приземлиться рейсы из Лондона, но их все-таки отменили.

Как сообщил ERR министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, Эстония не планирует организовывать спецрейсы для доставки оставшихся в Великобритании граждан Эстонии. «Если вопрос в том, есть ли у нас сейчас план по организации эвакуационного рейса, то подобного решения к настоящему моменту нет», - сказал он. В то же время Рейнсалу призвал находящихся в Великобритании граждан Эстонии зарегистрироваться на сайте МИД. По его словам, это позволит оперативно связываться с находящимися за границей людьми.