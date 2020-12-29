Вт, 29.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Пьяный водитель, мчавшийся по встречной полосе, врезался в четыре автомобиля
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Пьяный водитель, мчавшийся по встречной полосе, врезался в четыре автомобиля

Полицейская машина.

ФОТО: Arved Breidaks

Сегодня в Ласнамяэ полиция задержала пьяного водителя, который вблизи Таллинна при выезде на встречную полосу столкнулся с четырьмя автомобилями, пишет Postimees.

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в 12:20 на перекрестке с круговым движением Таллиннской окружной дороги и шоссе Таллинн-Тарту машина, которой управлял пьяный водитель, выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

Полицейские задержали виновника ДТП на парковке торгового центра «Юлемисте», теперь его ждет производство.

В ДТП никто не пострадал.

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