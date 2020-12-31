В Риге в жилом доме прогремел взрыв: погиб один человек, пострадали шестеро

В результате взрыва в трехэтажном жилом доме в районе Агенскалнсе в Риге в ночь на четверг и вызванного им пожара один человек погиб и шесть получили ранения, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС) Агрита Витола.
По ее словам, троих пострадавших спасли пожарные. Один из них оказался в руинах, и на его освобождение ушло больше часа. Еще пять человек были эвакуированы из разрушенного дома.
Как сообщалось, пожарные были вызваны на место происшествия в 1.22, в 3.40 пожар удалось локализовать. Горели второй и третий этажи и конструкции крыши частично обрушившегося дома на площади 80 кв.м.
На объекте работали 40 пожарных на 11 специализированных машинах.
По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, однако все обстоятельства и причины трагедии выяснит следствие, сообщила Витола.
Как сообщил в Twitter председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, здание, в котором произошел взрыв, является собственностью самоуправления. Люди, оставшиеся без крова в результате аварии, будут размещены в гостиницах.
Взрыв жилого дома в Агенскалнсе. Перекресток Мелнсила и Лермонтова. Люди под завалами. pic.twitter.com/i0dW6OzFpk— Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020