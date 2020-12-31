Чт, 31.12.2020
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Таави Тийльманн
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В Риге в жилом доме прогремел взрыв: погиб один человек, пострадали шестеро

Взрыв в жилом доме в Риге.

ФОТО: LSM

В результате взрыва в трехэтажном жилом доме в районе Агенскалнсе в Риге в ночь на четверг и вызванного им пожара один человек погиб и шесть получили ранения, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС) Агрита Витола.

По ее словам, троих пострадавших спасли пожарные. Один из них оказался в руинах, и на его освобождение ушло больше часа. Еще пять человек были эвакуированы из разрушенного дома.

Как сообщалось, пожарные были вызваны на место происшествия в 1.22, в 3.40 пожар удалось локализовать. Горели второй и третий этажи и конструкции крыши частично обрушившегося дома на площади 80 кв.м.

На объекте работали 40 пожарных на 11 специализированных машинах.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, однако все обстоятельства и причины трагедии выяснит следствие, сообщила Витола.

Как сообщил в Twitter председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, здание, в котором произошел взрыв, является собственностью самоуправления. Люди, оставшиеся без крова в результате аварии, будут размещены в гостиницах.

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