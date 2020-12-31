Чт, 31.12.2020
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Елена Розинко
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Норвегия вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех въезжающих

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Правительство Норвегии вводит требование, по которому все въезжающие в страну должны сдать тест на коронавирус. Норма вступит в силу в субботу, 2 января, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Норвегии.

"Правительство вводит обязательство проводить тестирование на COVID-19 для прибывающих в Норвегию со 2 января 2021 года. Тест должен быть проведен как можно скорее и не позднее, чем через один день после прибытия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тестирование на COVID необходимо пройти в аэропорту или на другой пограничной станции, в ином случае путешественник должен связаться с муниципалитетом, чтобы заказать проведение анализа.

"Нас вдвойне беспокоит коронавирус извне. Мы также обеспокоены вспышками новых мутировавших вариантов вируса, которые могут быть более заразными, и что многие вернутся в Норвегию после новогодних праздников из стран с гораздо более высоким уровнем инфицирования, чем у нас", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

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