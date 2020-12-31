Норвегия вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех въезжающих

"Правительство вводит обязательство проводить тестирование на COVID-19 для прибывающих в Норвегию со 2 января 2021 года. Тест должен быть проведен как можно скорее и не позднее, чем через один день после прибытия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тестирование на COVID необходимо пройти в аэропорту или на другой пограничной станции, в ином случае путешественник должен связаться с муниципалитетом, чтобы заказать проведение анализа.