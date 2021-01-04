Попадете ли вы в Финляндию — зависит от милости пограничника

Прежде чем попасть в сам терминал нужно пройти через временно установленный пограничный контроль. Молоденькая пограничница приказывает надеть маски, рассматривает пресс-карту и велит назвать имя человека, с которым я приехал записать интервью. Этого оказывается недостаточно: имя нужно написать на клочке бумаги. Теперь девушка клацает по клавиатуре компьютера и убеждается: да, такой человек в мире существует.

Колебания пограничника

Но и этого оказывается недостаточно и пограничница интересуется, есть ли у меня обратный билет. Его нет, но я объясняю, что завтра из Хельсинки в Таллинн уходят три судна Tallink, мест достаточно (цены, опять же, 22 евро за билет). Кажется, плохо, что у меня нет обратного билета, пограничница впадает в глубокое колебание, и консультируется со старшим коллегой, который сидит рядом с ней.

Хансик отвечает Гетечке что-то глубокомысленное, но в сопровождении взодхов, что не означает ни да, ни нет. Возможно все. Пограничница думает неспеша и приходит к выводу, что было бы хорошо, если бы я мог показать, например, э-мейл от интервьюируемого, который доказал бы, что я действительно приехал по работе. Спрашиваю, подойдет ли письмо от газеты, на которую я работаю: этот документ у меня имеется. Документ, хоть и на эстонском, отлично подходит. Он напечатан на цветном принтере и на нем имеется печать. Все-таки документ!

Через несколько секунд выхожу из терминала. Да, времена изменились. В отличие от 1990-х годов, когда пограничники вместо приветствия интересовались: «Miksi sä tuut Suomeen!?», теперь прибывающего встречают чуть более цивилизованно.

Интервью получено, прибывают в гостиницу. Финские правила просты: «Если вы не можете предъявить отрицательный тест, сданный не позднее 72 часов, советуем оставаться в добровольном карантине, вне зависимости от продолжительности поездки». Об этом сообщило радио еще в порту.

В полночь город озаряется салютами. Масок нет ни на ком из празднующих, и на следующий день в общественном транспорте Хельсинки их можно заметить главным образом на пожилых людях. Других покрытий на лицах можно заметить еще меньше, чем в Таллинне. Время ползет, как испанская улитка, делать нечего. Когда до отправки таллиннского парома остается еще три часа, в нерешительности останавливаюсь на улице, не понимая, этично ли прибывшему из зараженной Эстонии человеку войти в кафе или нет. В итоге решаюсь войти и получаю к чашке кофе комплимент в виде сахарного кренделя. В порт прибываю почти за час от отхода судна.

На сей раз пассажиров еще меньше — несколько десятков. Пограничного контроля больше нет и показывать ИД-карту нужно только на эстонской границе. Прибывающим из Финляндии сидеть в карантине не нужно. В порту тихо.

Кто может съездить в Финляндию?

До 12 января 2021 года из Эстонии в Финляндию кроме проживающих там людей и членов их семей, разрешено ездить дипломатам, работникам, лицам, имеющим недвижимость в Финляндии, с целью учебы, по семейным делам (встреча с родственниками, социальные связи, похороны, свадьбы, случаи болезни), транзитом через аэропорт и так далее.

В случае некоторых категорий решение о том, можно ли пустить в страну, принимают только на границе.

По словам пресс-секретаря Tallink, те, кого в страну не пустят, должны быть готовы самостоятельно оплатить себе обратный билет.

Точнее плавила можно изучить здесь.