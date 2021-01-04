Пн, 4.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Попадете ли вы в Финляндию — зависит от милости пограничника
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Попадете ли вы в Финляндию — зависит от милости пограничника

Приближение к пограничному контролю в порту Хельсинки.

ФОТО: Krister Kivi

Когда по осени Финляндия ввела для прибывающих из Эстонии пограничный контроль, я сообщил в социальных сетях, что ноги моей не будет у северных соседей до тех пор, пока ограничения не будут сняты, пишет Postimees.

С тех времен, когда Эстония еще не состояла в Шенгене, у меня накопилось немало неприятных воспоминаний о финской границы. Но не стоит давать обещаний, если позже не можешь их выполнить. В последние дни прошлого года выяснилось, что одно интервью, которое мне нужно было взять в Эстонии, из-за введенных у нас ограничений придется брать в Финляндии. Находящиеся в служебных командировках журналисты входят в число тех исключений, которых Финляндия обещала пускать в страну, поэтому показалось, что интервьеру проще добраться до Хельсинки, чем интервьюируемому приехать в Таллинн.

Поэтому я забронировал себе на 31 декабря билет на паром через залив. Билет на полуденный рейс оказался самым дешевым из всех, что я когда-либо покупал, — 22 евро в один конец — а D-терминал блистал пустотой и чистотой, как хрусталь. При выезде из Эстонии пограничного контроля нет, а регистрацию на борт у меня никто не спросил.

Мягкий масочный режим

На ходящих под эстонским флагом судах Tallink в помещениях действует масочный режим, но лучше всего эту обязанность выполняет сам персонал парома ML Star.

В практически пустом tax-free заметил девушку в желтой курточке, которая брызгала на руку различные пармюфы и предлагала своему парню оценить. Кафе, конечно, являются исключением, они на судне открыты. Днем позже выяснилось, что меню шведского стола внезапно обогатилось устрицами. Сидящие на диванах, по типажу преимущественного молодых работяги, в большинстве своем избавились от масок, флегматично уставившись в одну точку. Двое уже раскрасневшихся пожилых финна распивают приобретенную в судовом магазине коробку вина. На нарушения никто внимания не обращает.

Если не обращать внимания на время от времени звучащие по радио монотонные извещения: «Маски и дезинфицирующие средства можно приобрести в судовых магазинах. Спасибо, что помогаете ограничить распространение вируса!», на борту царит полная толерантность. И пустота, поскольку пассажиров действительно очень мало, по данным Tallink в тот день — не больше ста на один рейс.

Звучавшее время от времени обращение к «дорогим пассажирам», - которым напоминали о том, что для ограничения распространения коронавируса на борту парома разрешено перемещаться по одному или по двое, вызывало странный дисонанс с реальностью. Даже чайки, которые летом сопровождали паромы на протяжении всего рейса, исчезли в серой дымке. Так эта поездка и прошла.

Серая дымка начала рассеиваться и на горизонте появились первые темные пятна — финские острова. В терминале прибывающих встречает плакат на четырех языках: «Пожалуйста, приготовьте рейсовый документ. Спасибо.» Но сначала нужно отстоять очередь. Барный дуэт краснолицых уже накачался вином и скандалит из-за задержки. Они так активно комментировали происходящее на финском языке, что остальная очередь предпочла подпритихнуть.

Сложив руки на груди, за порядком у стены наблюдают охранники в масках. Постепенно очередь продвигается в сторону эскалаторов, где пассажиров допускают на нижние этажи группами по 10 человек. От нечего делать считаю, как пожилой финн укладывает на тележку четыре ящика пива, два ящика водки и еще два ящика джина. Его коллега уже запихнул полупустую упаковку джина в свой рюкзак.

Прежде чем попасть в сам терминал нужно пройти через временно установленный пограничный контроль. Молоденькая пограничница приказывает надеть маски, рассматривает пресс-карту и велит назвать имя человека, с которым я приехал записать интервью. Этого оказывается недостаточно: имя нужно написать на клочке бумаги. Теперь девушка клацает по клавиатуре компьютера и убеждается: да, такой человек в мире существует.

Колебания пограничника

Но и этого оказывается недостаточно и пограничница интересуется, есть ли у меня обратный билет. Его нет, но я объясняю, что завтра из Хельсинки в Таллинн уходят три судна Tallink, мест достаточно (цены, опять же, 22 евро за билет). Кажется, плохо, что у меня нет обратного билета, пограничница впадает в глубокое колебание, и консультируется со старшим коллегой, который сидит рядом с ней.

Хансик отвечает Гетечке что-то глубокомысленное, но в сопровождении взодхов, что не означает ни да, ни нет. Возможно все. Пограничница думает неспеша и приходит к выводу, что было бы хорошо, если бы я мог показать, например, э-мейл от интервьюируемого, который доказал бы, что я действительно приехал по работе. Спрашиваю, подойдет ли письмо от газеты, на которую я работаю: этот документ у меня имеется. Документ, хоть и на эстонском, отлично подходит. Он напечатан на цветном принтере и на нем имеется печать. Все-таки документ!

Через несколько секунд выхожу из терминала. Да, времена изменились. В отличие от 1990-х годов, когда пограничники вместо приветствия интересовались: «Miksi sä tuut Suomeen!?», теперь прибывающего встречают чуть более цивилизованно.

Интервью получено, прибывают в гостиницу. Финские правила просты: «Если вы не можете предъявить отрицательный тест, сданный не позднее 72 часов, советуем оставаться в добровольном карантине, вне зависимости от продолжительности поездки». Об этом сообщило радио еще в порту.

В полночь город озаряется салютами. Масок нет ни на ком из празднующих, и на следующий день в общественном транспорте Хельсинки их можно заметить главным образом на пожилых людях. Других покрытий на лицах можно заметить еще меньше, чем в Таллинне. Время ползет, как испанская улитка, делать нечего. Когда до отправки таллиннского парома остается еще три часа, в нерешительности останавливаюсь на улице, не понимая, этично ли прибывшему из зараженной Эстонии человеку войти в кафе или нет. В итоге решаюсь войти и получаю к чашке кофе комплимент в виде сахарного кренделя. В порт прибываю почти за час от отхода судна.

На сей раз пассажиров еще меньше — несколько десятков. Пограничного контроля больше нет и показывать ИД-карту нужно только на эстонской границе. Прибывающим из Финляндии сидеть в карантине не нужно. В порту тихо.

Кто может съездить в Финляндию?

До 12 января 2021 года из Эстонии в Финляндию кроме проживающих там людей и членов их семей, разрешено ездить дипломатам, работникам, лицам, имеющим недвижимость в Финляндии, с целью учебы, по семейным делам (встреча с родственниками, социальные связи, похороны, свадьбы, случаи болезни), транзитом через аэропорт и так далее.

В случае некоторых категорий решение о том, можно ли пустить в страну, принимают только на границе.

По словам пресс-секретаря Tallink, те, кого в страну не пустят, должны быть готовы самостоятельно оплатить себе обратный билет.

Точнее плавила можно изучить здесь.

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