Пн, 4.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
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  • Неизвестный угрожал взорвать жилой дом в Причудье
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Неизвестный угрожал взорвать жилой дом в Причудье

Эстонские саперы.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В воскресенье днем полиция получила сообщение о телефонном звонке, которым пригрозили взорвать жилой дом.

Звонок получила жительница дома, расположенного в волости Муствеэ. Неизвестный сказал, что дом через несколько секунд взорвется. Люди выскочили на улицу, а на происшествие отреагировали все оперативные службы. В то время, когда саперы проверяли дом, полицейские осмотрели окрестности, к счастью, ничего опасного не нашли, не последовало и взрыва.

Обстоятельства произошедшего, в том числе, автора ложного звонка, полиция устанавливает в рамках уголовного дела.

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