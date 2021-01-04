Неизвестный угрожал взорвать жилой дом в Причудье
В воскресенье днем полиция получила сообщение о телефонном звонке, которым пригрозили взорвать жилой дом.
В воскресенье днем полиция получила сообщение о телефонном звонке, которым пригрозили взорвать жилой дом.
Звонок получила жительница дома, расположенного в волости Муствеэ. Неизвестный сказал, что дом через несколько секунд взорвется. Люди выскочили на улицу, а на происшествие отреагировали все оперативные службы. В то время, когда саперы проверяли дом, полицейские осмотрели окрестности, к счастью, ничего опасного не нашли, не последовало и взрыва.
Обстоятельства произошедшего, в том числе, автора ложного звонка, полиция устанавливает в рамках уголовного дела.