Неизвестный угрожал взорвать жилой дом в Причудье

Звонок получила жительница дома, расположенного в волости Муствеэ. Неизвестный сказал, что дом через несколько секунд взорвется. Люди выскочили на улицу, а на происшествие отреагировали все оперативные службы. В то время, когда саперы проверяли дом, полицейские осмотрели окрестности, к счастью, ничего опасного не нашли, не последовало и взрыва.