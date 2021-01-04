Ищут хозяйку и свидетелей ⟩ Хозяйке собаки, покусавшей ребенка, грозит максимум штраф в 400 евро

Глава отдела производств и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли отметила, что это чрезвычайно прискорбный случай и очень печальный пример того, что может случиться, когда человек неоднократно игнорирует требования, установленные в Таллинне для содержания собак и кошек. «Наши любимцы непредсказуемы, какими бы спокойными и послушными мы их не считали», - напомнила она.

По ее словам, в данном случае в МуПо не подавали заявление. В случае, если пострадавший это сделает и удастся найти владелицу животного, то ее можно наказать денежным штрафом до 400 евро.

Руководитель участковых полицейских группы Нымме и Хааберсти Ляэне-Харьюского отделения полиции Энели Эстаал сообщила, что они связались с семьей, чтобы прояснить ситуацию, а также дали совет, куда обратиться и что предпринять.

«Уважаемая дама с собакой, позволившая сегодня своей немецкой овчарке укусить моего ребенка, пожалуйста, свяжись со мной и прояви хотя бы интерес, как ребенок себя чувствует и был ли причинен материальный ущерб», - написала мать.

По ее словам, инцидент произошел четвертого января около пяти часов дня рядом с лыжным трамплином на горке, когда катавшегося на санках ребенка укусила собака. Животное прокусило три слоя одежды, что хорошо видно на фотографии.

«Я даже не могу подумать о том, что было бы, если бы эти зубы коснулись лица... Женщина сказала ребенку, что не успела отреагировать и пошла своей дорогой», - рассказала жительница Таллинна.