Фото, видео ⟩ Беспорядки в Вашингтоне: сторонники Трампа захватили Капитолий, погибли четыре человека

После эскалации ситуации на демонстрации протеста Трамп призвал поддерживающих его демонстрантов воздержаться от применения силы.

"Пожалуйста, поддержите полицию и силы безопасности, охраняющие Конгресс. Они - на стороне своей страны. Ведите себя мирно", - написал он в своем твиттере.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

В США уже громко звучат голоса, обвиняющие президента США Трампа в провокации насилия. В частности журналист New York Times в комментариях под твитом Трампа, что стопроцентная вина лежит именно на нем.

Donald Trump is 100% responsible for inciting violence & chaos in Washington DC today. His insane and crazed "followers" (MAGA extremists) are out of control. And can you imagine what would have happened had a group of Black Americans done what these nutcases have done today? — MURRAY🧢🇺🇸 (@murray_nyc) January 6, 2021

Спустя некоторое время в президентском твиттере появился еще один пост, где Трамп призывает прекратить насилие.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Избранный президент США Джо Байден призвал сторонников нынешнего главы государства Дональда Трампа прекратить акцию протеста у здания Конгресса.

"Я призываю этих хулиганов отойти и не препятствовать демократическим процессам", - сказал он в ходе обращения к нации.

Байден заявил, что происходящее в Вашингтоне показывает, что демократия в США в опасности. Также он призвал Трампа тоже обратиться к нации и призвать своих сторонников покинуть центр столицы.

Вице-президент США Майк Пенс также призвал немедленно остановить насилие и разрушения близ Капитолия, а протестующих - соблюдать порядок и покинуть здание.

"Насилие и разрушения, происходящие в американском Капитолии, должны остановиться, причём - сейчас же. Все, кто в этом участвует, должны уважать сотрудников правопорядка и немедленно покинуть здание", - написал он в твиттере.

"Мирные протесты - это право любого американца, но эта атака на наш Капитолий не будет прощена, и все причастные к ней будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - добавил Пенс.

Мировые лидеры осудили акцию протеста

Политики и мировые лидеры в мире выступили с осуждением протестной акции в Вашингтоне.

В частности, глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил в твиттере, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и перестать топтать демократию".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости беспорядков, устроенных сторонниками президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты этих демократических выборов следует уважать", - написал глава Североатлантического альянса в твиттере вечером в среду.

В турецком внешнеполитическом ведомстве обеспокоены событиями в США.

"Анкара призывает все стороны в США к сдержанности и здравому смыслу. Уверены, что Соединенные Штаты преодолеют этот внутриполитический кризис", - отмечается в заявлении МИД Турции.

Twitter, Facebook и Instagram временно заблокировали аккаунт Трампа

Руководство сети микроблогов Twitter в свете происходящего в столице США впервые заблокировало аккаунт Дональда Трампа на 12 часов. Его сообщения несут угрозу насилия, объяснила администрация сервиса, пригрозив постоянной блокировкой аккаунта. Примеру Twitter последовали Facebook и Instagram, заблокировав профили Трампа на сутки.

We are locking President Trump’s Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) January 7, 2021

Несколькими часами ранее Twitter удалил два сообщения главы Белого дома. В одном из них Трамп вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал отправиться по домам своих сторонников, устроивших штурм здания Конгресса.