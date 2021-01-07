Паэт: у высказываний политических лидеров есть вес, могут быть жесткие последствия

Урмас Паэт сказал Postimees, что происходящие в Вашингтоне беспорядки — это пример того, что может получиться, когда политик высшего уровня, то есть уходящий президент, два месяца подряд накручивает людей, и говорит о краже выборов и обмане: «Это пример того, что у высказываний политических лидеров есть вес, и у них могут быть жесткие последствия».