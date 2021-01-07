Чт, 7.01.2021
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  • Паэт: у высказываний политических лидеров есть вес, могут быть жесткие последствия
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Паэт: у высказываний политических лидеров есть вес, могут быть жесткие последствия

Урмас Паэт.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Евродепутат Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что произошедшее в США — это пример того, что у высказываний политических лидеров имеется вес, и они могут привести к жестким последствиям.

Урмас Паэт сказал Postimees, что происходящие в Вашингтоне беспорядки — это пример того, что может получиться, когда политик высшего уровня, то есть уходящий президент, два месяца подряд накручивает людей, и говорит о краже выборов и обмане: «Это пример того, что у высказываний политических лидеров есть вес, и у них могут быть жесткие последствия».

Евродепутат разочарован происходящим в Вашингтоне, но он надеется, что полиция как можно быстрее возьмет ситуацию под контроль: «Надеюсь, что случившееся станет предупреждением для других лидеров и стран, и заставит задуматься о том, какая сила имеется у слова». Паэт добавил, что скоро 20 января и в должность вступит новый президент США.

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