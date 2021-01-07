Чт, 7.01.2021
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Таави Тийльманн
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Таллинн упрощает использование услуги детальных планировок

Таллинн.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/Scanpix Baltocs

Таллинн, наряду с 20 другими городами Европы, принимает участие в направленной на развитие общественных услуг международной программе под эгидой Bloomberg Philanthropies и Гарвардского университета. Таллинн сфокусировался на улучшении пользовательского опыта относительно услуги детальной планировки – это приведет к разработке ориентированных на пользователя решений и повышению доступности услуги.

В программе участвуют руководитель Таллиннского департамента городского планирования Ивари Раннама и директор городской инфотехнологической службы Мартин Мяннил. В разработке дизайна услуги принимают участие как зарубежные эксперты программы из лондонского агентства FutureGov, так и десяток специалистов Таллиннского стратегического центра и Департамента городского планирования. В ходе программы проходил сбор обратной связи пользователей и выявление их потребностей. В результате были созданы и протестированы прототипы пользовательских решений регистра планировок. В настоящий момент программа пройдена наполовину – готовые решения появятся в сентябре 2021 года.

Акцент программы сделан на трех аспектах: оптимизация решений и коммуникации процесса планировки, упрощение процесса обратной связи и увязка процесса планирования с целостной картиной городского пространства. Благодаря проекту горожане будут приобщены к планированию пространства еще в начальной стадии, что упрощает восприятие планировок.

«Мы смотрим на услугу глазами горожан – с учетом того, что Таллинн является единственным поставщиком многих услуг. Тем важнее принимать во внимание потребности горожан, – пояснил Раннама. – В ходе программы мы убедились в том, что людей интересует городское пространство и среда, в которой они живут, и чем ближе планируемые объекты находятся к их дому, тем выше интерес. Исходя из этого очень важно, чтобы информация о планируемых изменениях в городском пространстве своевременно поступала горожанам и была внятной».

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