Украина и еще четыре страны намерены привлечь Иран к ответственности за сбитый "Боинг"

"Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Власти пострадавших стран также отметили, что сегодня они "чтят память погибших и выражают искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752". "Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких", - заявили они.

Между тем в конце декабря власти Ирана одобрили выплату компенсаций семьям погибших. Каждая из них "в скорейшем времени" получит в качестве компенсации по 150 тысяч долларов США, сообщила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди. Она пообещала произвести выплаты до первой годовщины трагедии.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, был сбит вскоре после взлета и рухнул на землю. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, находившихся на его борту. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь через несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.