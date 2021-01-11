Полиция просит помощи: неизвестный массово прокалывает шины автомобилей

На прошлой неделе в полицию сообщили о происшествии на улице Лийва в Пярну. В последние недели о проколотых шинах поступали сообщения также из района Май, центра города и Синди, передает Pärnu Postimees.

По словам ведущего следователя Пярнуского полицейского отделения Кайре Контс, для расследования всех четырех случаев начато производство о проступке.

«Всех, кто замечал возле припаркованных во дворе своего дома автомобилей подозрительную деятельность, просим сообщить об этом по адресу электронной почты aire.lynekund@politsei.ee или по телефону 5343 5613», - сказала Контс.