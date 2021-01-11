Пн, 11.01.2021
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Кристина Каллас
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  • Полиция просит помощи: неизвестный массово прокалывает шины автомобилей
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Полиция просит помощи: неизвестный массово прокалывает шины автомобилей

Politsei uurib nelja rehvilõhkumise juhtumit. Foto on illustreeriv.

ФОТО: Madis Veltman

В последнее время в полицию Пярну сообщили о четырех случаях, в которых есть подозрение, что автомобильные шины могли быть умышленно проколоты.

На прошлой неделе в полицию сообщили о происшествии на улице Лийва в Пярну. В последние недели о проколотых шинах поступали сообщения также из района Май, центра города и Синди, передает Pärnu Postimees.

По словам ведущего следователя Пярнуского полицейского отделения Кайре Контс, для расследования всех четырех случаев начато производство о проступке.

«Всех, кто замечал возле припаркованных во дворе своего дома автомобилей подозрительную деятельность, просим сообщить об этом по адресу электронной почты aire.lynekund@politsei.ee или по телефону 5343 5613», - сказала Контс.

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