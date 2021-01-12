В таллиннской больнице начали вакцинировать пациентов

Первую дозу получили 23 пациента, которые находятся на стационарном уходе, они подписали письменное соглашение на вакцинацию. Данное соглашение запрашивается и составляется согласно установленному в больнице распорядку. Определяющим фактором при вакцинации пациентов стало то, что они будут продолжать проходить стационарный уход, по крайней мере, в течение следующих 22 дней с момента первой дозы, то есть до получения второй дозы.

«Медсестры и персонал по уходу были вакцинированы первой дозой на предыдущей неделе. Сейчас мы начали вакцинацию пациентов из группы риска, - сказала доктор и член правления Эне Халлинг. - Так мы сможем защитить здоровье человека и замедлить распространение вируса».

Национальная комиссия экспертов по иммунопрофилактике ранее определили целевые группы, которые должны быть вакцинированы в первую очередь: медицинские работники и люди, работающие в медицинских учреждениях; работники домов по уходу и проживающие там люди; пенсионеры в возрасте 70 лет и старше; люди с определенными хроническими заболеваниями, которые могут иметь более серьезное течение Covid-19.

Целью вакцинации от Covid-19 является защита групп риска, которые с большей вероятностью заразятся, или течение заболевания у которых может быть более тяжелым; предотвращать и сокращать болезни и смертность, вызванные Covid-19; снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.

По состоянию на 11 января 1146 сотрудников Восточно-Таллиннской центральной больницы уже вакцинированы, вакцинация персонала продолжается и на этой неделе. К концу этой недели будут вакцинированы почти 1500 работников больницы.