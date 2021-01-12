Видео ⟩ Сеэдер: если все именно так, я решительно это осуждаю

«Но я абсолютно не знаю фактов. Слышу об этом от вас; я сейчас иду от президента. Но естественно, если это отвечает действительности, то конечно, это достойно осуждения. Могу заверить, что партия "Отечество" всегда стремилась быть корректной в финансовых делах», - сказал Сеэдер.

Сеэдер подвел итоги встречи с главой государства следующим образом: «Мы достаточно подробно поговорили с президентом о сложившейся ситуации, о возможном референдуме и альтернативных решениях. Но все эти альтернативы значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Так мы пришли к выводу, что решение сложившейся ситуации должен найти сам парламент. Президент не может быть тем, кто указывает парламенту или протягивает соломинку. Предлагаемое решение - хорошая попытка президента, но по сути это не компромисс».

Предложение президента снято с рассмотрения? «Нет, я не осмеливаюсь так говорить. В коалиции это не обсуждалось. Это ведь свежее предложение. Наша партия также не смогла обсудить это по существу. А завтра на повестке дня - проект референдума. Маловероятно, что коалиция сможет договориться по столь важному вопросу в ночное время, еще менее вероятно - с оппозицией. Но это не значит, что тема отложена. Посмотрим и ждем завтрашних парламентских дебатов».