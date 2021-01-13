Утвержден порядок тестирования прибывающих в Эстонию из стран с высоким COVID-риском

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. По ее данным, с 15 января начнет действовать порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда.

В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест – не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Кроме того, правительство решило поднять показатель заражения, который требует самоизоляции по прибытии из достигших его стран. С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно.

Правительство решило унифицировать сроки сдачи теста для людей, путешествующих между Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией, со сроками, действующими в отношении других стран. Приезжая из Латвии, Литвы и Финлянции, тоже необходимо сделать тест не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Эстонию, если есть желание освободиться от самоизоляции.

При поездках между Эстонией, Финляндией, Латвией и Литвой будут действовать все прежние исключения из обязанности соблюдать изоляцию и сдавать тесты, в том числе исключение, сделанное для Валга и Валки.

Согласно изменениям, с 15 января приезжающих из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии ждут десятидневная изоляция и тестирование. После отрицательного результата первого теста они не могут исполнять неотложные рабочие обязанности, однако смогут принимать участие в неотложных семейных событиях. Дети моложе 12 лет от тестирования освобождены.