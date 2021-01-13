Ср, 13.01.2021
Керсти Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки. Мартин Хельме
Мартин Хельме
1
1 мин для прочтения

Сильдам: Юри Ратас может стать новым президентом Эстонии

Toomas Sildam ja president Toomas Hendrik Ilves sel suvel Paides toimunud arvamusfestivalil

ФОТО: Teet Malsroos / Õhtuleht

Политический обозреватель ERR Тоомас Сильдам в прямом эфире "Актуальной камеры" на телеканале ETV+ заявил, что возможная коалиция центристов и реформистов не принесет существенных изменений для русскоязычного электората, а покинувший пост премьер-министра Юри Ратас вполне может быть избран новым президентом Эстонии.

Сильдам ожидает, что центристам предстоит обсуждать два разных мнения - идти на коалиционные переговоры к реформистам только центристами или вместе с партией "Отечество". 

Он также полагает, что потенциальный союз центристов и реформистов ничего не изменит для русскоязычного электората центристов, поскольку, если смотреть на предыдущие правительства Ратаса, было ясно, что центристы будут стоять за русскоязычное население и русскоязычный электорат, а в этом году к тому же пройдут местные выборы

Сильдам не исключает, что Юри Ратас в марте-апреле может стать, например, спикером парламента, а осенью, в августе или сентябре, следующим президентом Эстонии. "Если это действительно будет тройственный союз, то у них будет достаточно голосов, чтобы выбрать президента в парламенте", - отметил обозреватель ERR.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back