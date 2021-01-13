Сильдам: Юри Ратас может стать новым президентом Эстонии

Сильдам ожидает, что центристам предстоит обсуждать два разных мнения - идти на коалиционные переговоры к реформистам только центристами или вместе с партией "Отечество".

Он также полагает, что потенциальный союз центристов и реформистов ничего не изменит для русскоязычного электората центристов, поскольку, если смотреть на предыдущие правительства Ратаса, было ясно, что центристы будут стоять за русскоязычное население и русскоязычный электорат, а в этом году к тому же пройдут местные выборы