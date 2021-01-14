Владимир Свет: «Мы помним десятилетие, когда правительство вставляло Таллинну палки в колеса»

«Подозрения в коррупции, прозвучавшие в понедельник, потребовали от Центристской партии немедленной реакции, - сказал Свет. - Уход премьер-министра в отставку – это очень сильный сигнал, который говорит о готовности нести ответственность не только на словах, но и в виде конкретных поступков». Старейшина сомневается, что еще в понедельник вечером кто-то из политиков или журналистов мог предсказать, что именно ждет страну, поэтому назвать эту ситуацию ожидаемой нельзя: «Надо отметить, что благодаря развалу коалиции снят с повестки дня вопрос о скандальном народном опросе, который бы еще больше расколол общество и был бы совершенно неуместен в условиях борьбы с эпидемией коронавируса».

Рассуждая о ситуации в Таллинне, Свет напомнил долгое десятилетие с 2007 года: «Когда правительство страны не только не сотрудничало с мэрией, но и последовательно вставляло палки в колеса многих планов. Это замедляло развитие города, но и не останавливало его. Разумеется, в сотрудничестве с правительством городские власти смогут добиться гораздо большего, что показали и последние четыре года правительства Юри Ратаса». Поэтому Таллинн продолжит воплощать в жизнь недавно принятую стратегию развития вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на Тоомпеа. «Хочется верить, что многие проекты, которые сдвинулись с мертвой точки в последние месяцы — строительство Таллиннской больницы, совместная реконструкция Петербургского шоссе, приведение в порядок Горхолла – будут продолжены и при следующей коалиции. В конечном итоге, они делаются не ради той или другой партии, но ради всех горожан», - сказал старейшина Ласнамяэ.