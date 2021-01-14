Неизвестный миллиардер из России купил в Великобритании особняк за 21,5 млн фунтов

Таинственный покупатель приобрел особняк Windsor Park Hall площадью 2,7 тыс. квадратных метров с участком площадью семь акров (2,8 гектара) с садами, множеством фонтанов и зон отдыха. На территории есть вертолетная площадка и теннисный корт. Для заключения сделки покупатель прилетел в Великобританию на частном самолете.

В особняке девять спален, бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной. Здесь также есть отдельные комнаты для персонала. Главная спальня имеет выходы в две гардеробные и две мраморные ванные комнаты, следует из публикации.