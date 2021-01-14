Чт, 14.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
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  • Неизвестный миллиардер из России купил в Великобритании особняк за 21,5 млн фунтов
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Неизвестный миллиардер из России купил в Великобритании особняк за 21,5 млн фунтов

Приобретенный таинственным россиянином особняк.

ФОТО: скриншот с сайта GC Privé.

Российский миллиардер, имя которого не раскрывается, купил особняк в неоклассическом стиле в графстве Суррей. Сделка стоимостью 21,5 млн фунтов стерлингов (24 млн евро) стала одной из крупнейших для графства за последние пять лет, пишет РБК со ссылкой на Prime Resi. 

Таинственный покупатель приобрел особняк Windsor Park Hall площадью 2,7 тыс. квадратных метров с участком площадью семь акров (2,8 гектара) с садами, множеством фонтанов и зон отдыха. На территории есть вертолетная площадка и теннисный корт. Для заключения сделки покупатель прилетел в Великобританию на частном самолете.

Russian billionaire snaps up a £21.5million mansion https://t.co/KVaOPaxt4e pic.twitter.com/6pqnu38xGy

В особняке девять спален, бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной. Здесь также есть отдельные комнаты для персонала. Главная спальня имеет выходы в две гардеробные и две мраморные ванные комнаты, следует из публикации. 

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