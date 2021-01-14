Чт, 14.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Ночь на Тоомпеа. Конец несчастливого брака
Ратас хотел уйти и с поста лидера партии

  • Партия не будет обвинять следственные органы
  • Юри Ратас был готов уйти и с поста председателя партии

Jüri Ratas teatas pärast kogu öö kestnud arutelu tagasiastumisest reipal häälel. 

ФОТО: Mihkel Maripuu

В зале заседаний можно было увидеть как старую Центристскую партию, чистую как стеклышко, так и обновленную, которая считает, что любое подозрение - это плохо. Во вторник вечером, после тревожных подозрений в связи с коррупционным скандалом вокруг Porto Franco, правление Центристской партии собралось на Тоомпеа, чтобы прийти к консенсусу относительно дальнейших действий, пишет Postimees.

Можно было предположить, что затянувшиеся до утра дебаты, которые члены правления назвали одним из самых сложных моментов в истории партии, были наполнены размышлениями и сожалениями, но скорее центристы собрались в помещении замка, чтобы провести подсчеты. Если изначально внеочередное собрание предназначалось только для правления партии, то, по словам Яны Тоом, члены фракции пригласили себя сами.

Совместно подбили итоги и взвесили, что принес бы тот или иной политический брак и какие возможности могла бы реализовать Центристская партия. Однако сватовство, как и в обычной жизни, не всегда приводит к браку - нужно учитывать все за и против. Таким образом, всю кавалерию, присягнувшую в ночи центристам, измеряли долгим взором. Однако, прежде всего, была сделана попытка найти консенсус внутри своей партии, прежде чем предложить руку и сердце тому или другому.

Хотя члены правления партии находились в одной комнате, в одном временном пространстве, их воспоминания о том вечере отличались от воспоминаний их коллег по партии, как день и ночь. По словам Тоом, возможные отношения или новая коалиция с другими партиями вообще не обсуждались. Это якобы было принципиальное решение. 

Напротив, председатель совета Центристской партии Тынис Мёльдер признал, что дружеские связи обрубались. Были сопоставлены две коалиции, возглавляемые премьер-министром Юри Ратасом: первая с Партией Отечества и Социал-демократической партией в 2016–2019 годах, когда была вытеснена с престола Партия реформ, и вторая - родившаяся к удивлению многих в 2019 году коалиция с "Отечеством" и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).

В обоих браках было обнаружено много положительного. Однако в первую очередь были заслушаны сегодняшние партнеры - обоим подмазали медком из страха лишиться государственного пирога. 

Об этом дает представление хотя бы реакция члена фракции EKRE Пеэтера Эрнитса после полудня в среду, когда он выругался, что вице-председатель ЦП Репс хладнокровно поставила крест на надеждах относительно совместного будущего, когда проглотила свои прежние обещания и элегантным движением руки отмела консерваторов с дороги. 

Другой возмущенный член EKRE, который общался с Postimees, назвал Репс либеральным предателем. Однако сколько вариантов коалиции реально взвешивалось на собрании правления - здесь показания присутствующих кардинально разнятся.

Остаться в коалиции

Однако правда, похоже, заключается в том, что в зале замка, заполненном сонными, но взволнованными журналистами, друг друга хлопали по плечу: обсуждались история рождения, полового созревания и становления Центристской партии, ставшей партией премьер-министра.

По словам Тоом, на время одной встречи в комнате оказалась как старая Центристская партию, чистая как стеклышко, так и обновленная, которая считает, что любые подозрения - это плохо. Однако, похоже, не настолько плохо, чтобы повесив голову возвращаться на оппозиционные скамейки.

Мёльдер признал, что у партии все еще есть большой потенциал, который можно было бы использовать на благо эстонского общества, сохранив cтатус коалиционной партии. Этот потенциал внутреннего сгорания, способный исправить положение, привел к почти единодушному признанию того, что еще слишком рано уходить из правительства. Почти единогласному, потому что отдельные голоса также предполагали возможность пополнить ряды оппозиции.

Тем не менее, Энн Ээсмаа резюмировал произошедшее, отметив, что главной отправной точкой было все же то, что Центристской партии следует сделать все возможное, чтобы остаться в коалиции.

В интересах устойчивой реализации программы партии Ратас покинул пост премьер-министра, хотя были и другие варианты решения. Председатель партии счел, что в разразившемся вокруг партии скандале передать пост главы правительства, при этом строго учитывая свои политические интересы, было бы проявлением политической мудрости.

Мёльдер подтверждает, что партия четко картографировала дела, которыми могла бы заниматься в той или иной коалиции.

Утверждается, что Юри Ратас хотел уйти в отставку как с должности премьер-министра, так и с должности председателя партии. "Зная Юри, можно было полагать, что если он возьмет на себя ответственность, то по полной. Нам пришлось долго убеждать его, что он должен и дальше оставаться председателем партии», - сказала Тоом. Ратас не говорил об этом прямо, но, поскольку давние соратники по партии хорошо его знают, эта позиция была ясна всем.

Другой член правления партии подтвердил, что продолжение Ратасом работы на посту председателя партии было серьезной темой для обсуждения. В конце концов, лидер Центристской партии все же решил не отказываться от своей роли в партии.

Ровно в полночь в серьезном обсуждении правления партии произошел перерыв, когда Ратас поздравил Майлис Рапс с днем ​​рождения прямо в середине разговора. По словам Мёльдера, Ратас, вероятно, наблюдал за тикающими часами на стене, потому что, несмотря на идущую горячую дискуссию, именинница получила поздравления с точностью до секунды. Поздравления сопровождались аплодисментами со всех сторон, а исторические анекдоты члена фракции Ааду Муста об эстонизации имен внесли пикантность в рабочее настроение.

Конфеты и кофе

Не забыли на дне рождения и о журналистах, мечтавших в коридоре о сне. Время ожидания долгое, и  гораздо приятнее, когда политики, разговаривающие за закрытыми дверями, угощают конфетами Кaseke и бодрящим кофе.

Что касается подозрения в преступлении, павшем на Центристскую партиею, на заседании правления было решено, что необходимо наладить всесторонне сотрудничество со следственными органами. Якобы партия не будет обвинять следственные органы в секретных целях или действиях в интересах мистического глубинного государства.

Тоом не верит, что подозрение в преступлении перерастет в обвинение против Центристской партии. Однако, если дело дойдет до предъявления обвинения, у партии должен быть первичный план действий, поделиться которым с Postimees центристы не пожелали. Было признано, что в случае развития негативного сценария Михаилу Корбу, который хотел уйти в отставку с поста генерального секретаря партии, потребуется сильный адвокат, поскольку судебный процесс может оказаться очень длительным.

После трех часов ночи марафонская встреча закончилась, и ее участники были готовы обратиться к журналистам, с нетерпением ожидавших ясности. «Посоветовавшись с моими коллегами по партии более 14-15 часов, я принял решение в сложившейся ситуации уйти в отставку с должности премьер-министра Эстонской Республики», - на удивление живо сказал Ратас, после чего среди акул пера воцарилось неловкое молчание.

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