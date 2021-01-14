Ночь на Тоомпеа. Конец несчастливого брака

Можно было предположить, что затянувшиеся до утра дебаты, которые члены правления назвали одним из самых сложных моментов в истории партии, были наполнены размышлениями и сожалениями, но скорее центристы собрались в помещении замка, чтобы провести подсчеты. Если изначально внеочередное собрание предназначалось только для правления партии, то, по словам Яны Тоом, члены фракции пригласили себя сами.

Совместно подбили итоги и взвесили, что принес бы тот или иной политический брак и какие возможности могла бы реализовать Центристская партия. Однако сватовство, как и в обычной жизни, не всегда приводит к браку - нужно учитывать все за и против. Таким образом, всю кавалерию, присягнувшую в ночи центристам, измеряли долгим взором. Однако, прежде всего, была сделана попытка найти консенсус внутри своей партии, прежде чем предложить руку и сердце тому или другому.

Хотя члены правления партии находились в одной комнате, в одном временном пространстве, их воспоминания о том вечере отличались от воспоминаний их коллег по партии, как день и ночь. По словам Тоом, возможные отношения или новая коалиция с другими партиями вообще не обсуждались. Это якобы было принципиальное решение.

Напротив, председатель совета Центристской партии Тынис Мёльдер признал, что дружеские связи обрубались. Были сопоставлены две коалиции, возглавляемые премьер-министром Юри Ратасом: первая с Партией Отечества и Социал-демократической партией в 2016–2019 годах, когда была вытеснена с престола Партия реформ, и вторая - родившаяся к удивлению многих в 2019 году коалиция с "Отечеством" и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).

В обоих браках было обнаружено много положительного. Однако в первую очередь были заслушаны сегодняшние партнеры - обоим подмазали медком из страха лишиться государственного пирога.

Об этом дает представление хотя бы реакция члена фракции EKRE Пеэтера Эрнитса после полудня в среду, когда он выругался, что вице-председатель ЦП Репс хладнокровно поставила крест на надеждах относительно совместного будущего, когда проглотила свои прежние обещания и элегантным движением руки отмела консерваторов с дороги.

Другой возмущенный член EKRE, который общался с Postimees, назвал Репс либеральным предателем. Однако сколько вариантов коалиции реально взвешивалось на собрании правления - здесь показания присутствующих кардинально разнятся.

Остаться в коалиции

Однако правда, похоже, заключается в том, что в зале замка, заполненном сонными, но взволнованными журналистами, друг друга хлопали по плечу: обсуждались история рождения, полового созревания и становления Центристской партии, ставшей партией премьер-министра.

По словам Тоом, на время одной встречи в комнате оказалась как старая Центристская партию, чистая как стеклышко, так и обновленная, которая считает, что любые подозрения - это плохо. Однако, похоже, не настолько плохо, чтобы повесив голову возвращаться на оппозиционные скамейки.