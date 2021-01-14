Чт, 14.01.2021
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Индрек Саар
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В Эстонии от COVID-19 привиты почти 15 000 человек

Вакцинация.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В Эстонии по состоянию на утро четверга от COVID-19 привиты 14 879  человек,  однако цель - провакцинировать все население страны.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или  заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

Вакцинация  предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами,  у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена других целевых групп и остального населения страны.

Каждый человек может самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента digilugu.ee.

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