В Эстонии от COVID-19 привиты почти 15 000 человек

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена других целевых групп и остального населения страны.

Каждый человек может самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента digilugu.ee.