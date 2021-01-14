Опыт читателя ⟩ Поучительная история: почему важно подписывать акт приема-передачи недвижимости

Сделка почти завершена - ключевое слово «почти» здесь тоже важно. «В договоре купли-продажи был пункт, который гласит, что в течение 30 дней после получения полной покупной цены квартира должна быть передана покупателю путем оформления акта приема-передачи», - насколько дорого может стоить неисполнение, казалось бы, мелких формальностей при продаже недвижимости, рассказывает читательница Rus.TVnet Гунта.

Ситуацию комментирует присяжный адвокат и преподаватель юридического факультета Латвийского университета Янис Лапса.

«В договоре купли-продажи оговаривалось, что, подписывая акт приема-передачи (далее - АПП), стороны подтверждают, что состояние квартиры не ухудшилось по сравнению с датой проверки», - говорит Гунта, добавляя, что в договор также включен пункт о том, что все расходы на коммунальные услуги и прочее переходят к покупателю в момент подписания АПП. В свою очередь, покупатель был обязан перезаключить все договоры на коммунальные услуги на свое имя в течение двух недель после подписания акта.

Вот описание дальнейших событий, предоставленное читательницей

«В тот день был переезд: мы съехали, а новые хозяева должны были тут же въехать. Но все пошло наперекосяк - сломался лифт, и нам пришлось таскать вещи с/на восьмой этаж самостоятельно, поэтому к концу дня мы все устали. Я не знаю, куда пропала ранее распечатанная форма АПП квартиры, поэтому мы оставили оба комплекта ключей от квартиры в руках новых владельцев и мирно договорились списать показания счетчиков и подписать акт в другой день, потому что это такая небольшая формальность. Ха!

Через несколько дней покупатель очнулся и начал придираться к различным нюансам - неокрашенные участки за шкафами, неровная плитка в ванной, плесень в углу спальни. 1

Не стоит упоминать, что эти недостатки возникли не через пару дней - они уже были, когда покупатель впервые приехал посмотреть квартиру, но, по его мнению, именно это стало причиной расторжения договора. Мужчина категорически отказался подписать акт АПП - вызвал строительного специалиста и сделал оценку, чтобы мы оплатили косметический ремонт.

Дело не в том, что договор продажи уже содержал пункт о том, что покупатель видел фактическое состояние квартиры и не возражал против этого. Никто насильно не заставлял подписывать договор после осмотра заветной собственности - не запрещалось приезжать хоть 10 раз, приглашать специалистов, торговаться и т. д. Мужчина немного удивился, но не хотел этого признавать или просто решил вымогать деньги на ремонт.