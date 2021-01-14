Галерея и видео ⟩ Завершился первый раунд коалиционных переговоров

«Состоявшиеся вчера переговоры привели к возможности формирования действующего правительства Партией реформ и Центристской партией. Я рада, что две крупнейшие партии в Рийгикогу решили сформировать правительство», - сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.

«Новое правительство должно прийти к власти в очень трудное время. Мы находимся в разгаре коронакризиса, и нам нужно быстро двигаться вперед, чтобы спасти жизни и здоровье жителей Эстонии и сохранить нашу экономику. В настоящий момент Эстония не может позволить себе политический тупик. Я чувствую политическую ответственность за то, чтобы снять социальную напряженность последнего времени и сосредоточить внимание на том, что важно для Эстонии», - отметила Каллас.

Принимавшая участие в совместной пресс-конференции Майлис Репс (Центристская партия) отметила, что они все время ищут решения, при которых обе стороны чувствуют себя удобно. «Наши группы избирателей разные, но они ни в коем случае не конфликтующие стороны», - сказала Репс. ​Также, по ее словам, распределение министров будет обсуждаться во второй половине следующей недели.